Тейлор ”вступить” Україну до НАТО?

Учора Джордж Буш висунув кандидатуру Вільяма Тейлора на посаду нового посла США в Україні. Дипломат наразі є старшим консультантом при координаторові держдепартаменту США з питань реконструкції і стабілізації. Чутки, якими зазвичай живляться ЗМІ при таких призначеннях (говорили про буцімто застаріле незадоволення держдепу старим послом), не підтвердилися.

Наші джерела в МЗС повідомили, що йдеться про звичайну кадрову ротацію. «У США пильнують принцип кадрової ротації через кожні два роки, оскільки вважається, що через два роки посол починає працювати не на свою країну, а на країну перебування, - пояснив УНІАН досвідчений міністерський чиновник, дипломат зі стажем, - Взагалі логіка держдепу щодо призначення посла в Україну дуже проста. Спочатку був Паскуаль, який дуже обережно, але цілком публічно плекав опозицію в Україні, потім був Гербст, фахівець з напівавторитарних режимів, православний американець, у якого російська дружина – цілком симпатичний образ американського дипломата для українського суспільства. А щодо власної персоналії Тейлора, то головне в його біографії, що він - випускник військової академії і служив у Сухопутних військах США. Україна хоче в НАТО, загальновідомо, що Америка виступає головним лобістом того, щоб Україну туди прийняли. Адже, скажімо, Німеччина і деякі інші члени Альянсу не схильні швидко приймати козацьких нащадків. Тейлор, хоч і в невисокому званні, але військовий, цього цілком достатньо для ролі координатора такого завдання, як вступ до НАТО».

Вадим Карасьов, Інститут Глобальних стратегій:

Я б уже відійшов від персоніфікації причин зміни посольського корпусу в Україні. І тим більше не пояснював би це буцімто хибами Гербста в його дипломатичній місії. Враховуючи, що в Україні перемогла Помаранчева революція, і вона почала демонструвати самостійну зовнішню політику в прозахідному напрямку - все це на великих історичних терезах може розглядатися скоріше як серйозний плюс американського посла. Після Оранжевої революції і парламентських виборів Україна демонструє як наміри, так і реальні результати щодо входження в новий європейський простір. Гербст - посол пострадянських держав. Він був ефективним послом в Узбекистані, і був послом пострадянської України. А враховуючи те, що Україна стає дедалі менш пострадянською і в ній дедалі менше пострадянської спадщини і що вона починає демонструвати реальні наміри вступу до євроатлантичного простору, а перш за все українським керівництвом розглядається питання вступу нашої держави до НАТО десь в період 2008-2010 років, то, безумовно, їм знадобився новий фахівець вже не з пострадянських країн, а з держав, які вже виходять з пострадянського простору і активно включаються в інші геополітичні й економічні суб- і макрорегіони. Ось чому потрібний новий посол, який би тепер прийняв естафету від попереднього посла і енергійно зайнявся з позиції американських інтересів аналізом і української ситуації і українських перспектив, пов`язаних з європейським, південно-європейським, східно-европейским, каспійсько-чорноморським та ін. напрямами європейської політики. Інші завдання вимагають інших людей. Якщо Україна вже вирішила завдання, відмовившись від пострадянської спадщини, тепер вона болісно і непросто вирішує задачу включеності в новоєвропейські структури, в завдання з формування новоєвропейського субрегіону. А зміна завдань потребує зміни кураторів і реалізаторів таких завдань. Я б не зводив зміну посла до помилок і успіхів певних осіб. Нові завдання вимагають іншої дипломатії і інших дипломатів.

Свого часу зміна перспектив енергетичної політики Росії на пострадянському просторі зробили можливим прихід на посольську посаду в Україні Віктора Черномирдіна. Це не було спонтанним рішенням російського керівництва, воно приймалося з урахуванням тих перспектив, які сьогодні стали нафтогазовою реальністю на пострадянському просторі. Американці готуються до 2008, 2009, 2010 років, коли стануть реальними терміни вступу України в НАТО, коли будуть президентські вибори, коли пройдуть нові парламентські вибори і потрібно готувати дипломатичний інструментарій для вирішення нових завдань американкою зовнішньої політики.

Вячеслав Фесенко, політолог, кандидат філософських наук, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента:

Не варто шукати таємних і глибоких змістів у новому призначенні. Гербст виконав свою місію. Він забезпечив реалізацію американських інтересів в Україні, зокрема, забезпечивши перехід України, від напівавторитарного до демократичнішого режиму. Завдання номер один виконане. Завдання, яке стоятиме перед новим послом, це – закріплення демократичних перетворень в Україні, і сприяння США цим процесам, просування України в НАТО і форсування цього процесу.

Для Америки Україна не входить до першочергових пріоритетів. Роль її, звичайно, зросла за останні роки, і для американської дипломатії наша країна є одним з форпостів її політики в Східній Європі, але якщо брати глобальні пріоритети, то не Україна наразі є об`єктом номер один для Держдепартаменту США. Нам важко зрозуміти мотивацію Держдепу, коли вони змінюють посла. Тут працює цілий комплекс причин, і чим новий посол відрізнятиметься від Гербста, я думаю, ми побачимо в процесі його роботи.