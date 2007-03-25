Тимошенко збере перше засідання Комітету національного порятунку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до всіх партій та громадських організацій, яким не байдужа доля України, з пропозицією увійти до Комітету національного порятунку. Перше засідання комітету заплановане на четвер, 29 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, реєстрація - за телефоном гарячої лінії 8(800) 50-40-400.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що об’єднана опозиція - БЮТ і “Наша Україна” - поновлюють роботу Комітету національного порятунку, який діяв під час помаранчевої революції.

Лідер БЮТ підкреслила, що під час останніх президентських виборів Комітет національного порятунку допоміг демократії перемогти, і зараз усі люди мають разом відпрацювати стратегію і тактику, і дати результат суспільству – «усунути клан ЯНУКОВИЧА через дострокові вибори».