Черговий земельний скандал у Києві: КПІ судиться з комерсантами

Комерційні структури намагаються привласнити землі НТУУ КПІ. Про це заявляє один з лідерів Блоку Віталія Кличка, депутат Київради Дмитро Андрієвський.

Коментуючи журналістам події, пов’язані із самовільним захопленням ділянки, що належить політехнічному інституту, депутат сказав: «Поки Черновецький відпочиває у черговій відпустці, комерційні структури у Києві здійснюють спроби незаконного привласнення земель державного навчального закладу». За даними Андрієвського, ділянка за адресою Борщагівська, 100 ще у 1965 році була відведена Київському політехнічному інституту для будівництва учбово-виробничого комплексу, а у 2003 році інститут отримав державний акт на право постійного користування землею за цією адресою.

Проте користуватись ділянкою та будувати на ній учбово-виробничий корпус інститут не може. Тут «тимчасово» побудували допоміжні споруди, які спочатку належали ВАТ Київміськбуд-2, а потім були кілька разів перепродані різними комерційними структурами.

«Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, - зазначив Андрієвський. – Зараз на місці тимчасових споруд спритні ділки, які самовільно захопили інститутську ділянку, планують побудувати офісно-діловий комплекс з паркінгом. Їх не цікавлять навчальні та наукові питання. Їх цікавить земельна ділянка в центральному районі столиці, з якої можна отримати неабиякі прибутки».

«На даний момент НТУУ КПІ відстоює свої права у суді. Впевнений, що самочинно побудовані споруди повинні бути демонтовані, а земельна ділянка приведена у придатний для використання стан. Ми використаємо усі законні важелі, щоб захистити флагман вітчизняної науки», – наголосив депутат.