Янукович: залучимо до модернізації ГТС, крім Росії, і інші країни

Україна має намір залучити до модернізації своєї газотранспортної системи Європейський Союз, Росію та низку інших країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Ми домовились з Президентом Жозе БАРРОЗУ, що ми спільно починаємо роботу над реконструкцією української газотранспортної системи. Ми маємо намір запросити партнерів, крім Росії, і з інших країн і зробити роботу української газотранспортної системи прозорою за рахунок долучення цих країн-інвесторів до управління цією газотранспортною системою», - сказав він.

Водночас Президент України не уточнив, які саме країни можуть бути залучені до модернізації ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України взяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних з модернізації ГТС до 2018 року.

2 серпня міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи у розмірі 1,2 млрд. дол. дозволять щороку економити до 1,5 млрд. куб. м газу, який використовується для перекачування газу до Європи.

«Є технічний план реконструкції, наша делегація працює щодо нього з Євросоюзом для отримання під ці роботи пільгових кредитів. За три роки треба замінити трубопроводів на суму приблизно 300 млн. доларів, і ще 800 млн. доларів піде на заміну 60 газоперекачувальних агрегатів і пов`язану з ними структуру. Це дозволить економити приблизно мільярд кубів газу цього року і ще 500 млн. наступного», - сказав Ю. БОЙКО.

При цьому він додав, що «у результаті використовуватимемо для перекачування газу до Європи не 4, а 3 млрд. кубів газу, який ми купуємо у Росії».