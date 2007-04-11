Відбудеться традиційна щоквартальна прес-конференція Ющенка (пряма трансляція)

У четвер, 12 квітня, Президент України Віктор Ющенко дасть традиційну щоквартальну прес-конференцію.

Як повідомляє прес-служба глави держави, прес-конференція під назвою «Відповідальність. Законність. Вибір народу» розпочнеться в «Українському домі» о 13.00 і триватиме дві години.

У прямому ефірі захід транслюватимуть Перший національний, ICTV та 5 канал. Крім того, «Всесвітня служба «УТР» вестиме супутникову та Інтернет-трансляції більш, ніж на 170 країн світу.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16.00 11 квітня за телефонами: 255-65-01, 255-63-18, 255-78-44.