На Сумщині голови виборчкомів «виправляють» протоколи прямо в ТВК?
12:28, 01 листопада 2010Політика
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Заукраїнці запевняють, що є відео
Сумська обласна органiзацiя полiтичної партiї "За Україну!" заявляє, що її представники в Недригайлiвському районi зафiксовали факти переписування керiвниками дiльничних виборчих комiсiй протоколiв про пiдрахунок голосiв.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського обласного осередку партії "За Україну!", порушення, вчинені у примiщеннi Недригайлiвської районної територіальної виборчої комiсiї, зафiксованi на вiдео.
Також представники партiї "За Україну!" стверджують, що всi голови дiльничних комiсiй приїжджають до районної ТВК з печатками, щоб на мiсцi "виправляти" проколи про пiдрахунок голосiв.
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