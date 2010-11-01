На Сумщині голови виборчкомів «виправляють» протоколи прямо в ТВК?

Сумська обласна органiзацiя полiтичної партiї "За Україну!" заявляє, що її представники в Недригайлiвському районi зафiксовали факти переписування керiвниками дiльничних виборчих комiсiй протоколiв про пiдрахунок голосiв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського обласного осередку партії "За Україну!", порушення, вчинені у примiщеннi Недригайлiвської районної територіальної виборчої комiсiї, зафiксованi на вiдео.

Також представники партiї "За Україну!" стверджують, що всi голови дiльничних комiсiй приїжджають до районної ТВК з печатками, щоб на мiсцi "виправляти" проколи про пiдрахунок голосiв.