Під Верховною Радою люди барабанять по відрах

10:27, 04 листопада 2010
Політика
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Акція протесту проти Податкового кодексу

Біля Верховної Ради України проходить акція протесту проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 1 тис. осіб з різних регіонів України.

Вони тримають плакати: «Полтава проти нового Податкового кодексу» й аналогічні плакати, тільки з назвами різних міст. Крім того, є плакати «Уряд Азарова – «бери шинель…», «Великим вареником можна подавитися», «Ганьба новій владі», «Ні - азаровщині!»

Також висить гасло: «Третій Податковий – ганебніший третього рейху», а під ним три поховальних вінки.

Люди тримають алюмінієві відра і стукають по них.

Біля парламенту посилено охорону, оскільки очікується прибуття Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для представлення кандидатури Віктора ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.

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