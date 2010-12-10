У Януковича заявляють, що нині в АП співробітників менше, ніж за Ющенка

На сьогодні в Адміністрації Президента України працює найменша кількість осіб з 2003 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, реально в Адміністрації працюють 400 фахівців. Із них 38 – на посадах осіб, які перебувають у декретних відпустках. А загальна штатна чисельність Адміністрації – 424 одиниці. Серед них – 24 вакантні посади.

У прес-службі нагадують, що у зв’язку із набуттям чинності Конституції України від 1996 року, повноваження Президента України були суттєво розширені.

Найбільша кількість працівників Адміністрації Президента України була у 2004 році. Зокрема, станом на 1 січня 2004 року гранична чисельність працівників Адміністрації становила 643 особи, а 1 січня 2006 року – 605 осіб (Секретаріат Президента).

Як повідомляв УНІАН, коментуючи впровадження адміністративної реформи і указ Президента від 9 грудня “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, сьогодні на брифінгу міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що у рамках проведення адмінреформи в Україні буде скорочено понад 50% державних службовців.

Крім того, сьогодні народний депутат із фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Юрій КАРМАЗІН висловив думку, що апарат Кабміну треба було скорочувати, але необхідно скорочувати й апарат Адміністрації Президента України.

“В той же час у В.ЯНУКОВИЧА під носом сидить ще один Кабмін, і цей Кабмін називається Рада національної безпеки і оборони”, - наголосив Ю.КАРМАЗІН. “По чисельності - це майже Кабмін, а по функціям - 1/100 Кабміну”, - додав він.