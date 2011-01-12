В Америці думають, що Янукович водить їх за носа

Дії української прокуратури більше нагадують політичне переслідування, ніж боротьбу з корупцією.

Таку думку озвучив віце-президент Атлантичної Ради США Деймон Вілсон в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми бачимо сьогодні, що державні інституції використовуються для переслідування політичної опозиції. Відверто, ми знаємо, що в українській політиці немає ангелів. Мене турбує те, що відбувається сьогодні - це повторення сценарію систематичного переслідування колишніх урядовців", - зазначив експерт.

"Це не демократія, якщо після того як тебе вибрали, ти робиш все для того, щоб якомога довше утриматися при владі. І сьогодні в Києві є люди, які намагаються це робити. Це надзвичайно небезпечна ментальність для демократичної системи", - заявив Вілсон.

На думку експерта, "випадки переслідування журналістів та інтелігенції і особливо тепер з переслідуванням колишніх посадовців – це виглядає як вибіркове переслідування тих, хто асоціюється з попереднім урядом, Помаранчевою революцією".

В свою чергу радник Гельсінської комісії Орест Дейчаківський нагадує, що світ добре розуміє, що сьогодні відбувається в Україні.

"Якщо члени уряду Януковича думають, що вони можуть водити захід за носа, то я хочу сказати, що захід все прекрасно розуміє. Я ще не зустрів жодної особи, яка працює з Україною, хто б не думав, що останні кримінальні переслідування уряду Тимошенко є політично вмотивованими", - заявив експерт.

"Якщо ситуація з демократією погіршуватиметься такими темпами як сьогодні, я не думаю що Європейський Союз захоче мати справу з Україною. Це і так важко, Європа не чекає на Україну з відкритими обіймами навіть за найкращих обставин", - зазначає Дейчаківський.

Водночас він переконаний, що не все ще втрачено.

За його словами плюралізм української нації, коли половина населення не погоджується з політикою уряду, існування хоч і слабкого громадянського суспільства та відносно вільних медіа дає шанс Україні вистояти і уникнути запровадження повного авторитарного режиму, на зразок тих, що діють в Росії чи Білорусі.

Українська правда