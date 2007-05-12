Коаліція передала Ющенку три пакета пропозицій: все розписано до секунди

Коаліція сьогодні передала дорожню карту Президентові і його представникам. Про це журналістам повідомив народний депутат від Партії регіонів Борис Колесніков. За його словами, дорожня карта складається з трьох частин. "Перший блок складається з проведення чесних і прозорих виборів, другий блок - захист результатів виборів, і третій блок стосується безпосередньо статті 90 Конституції України", - сказав депутат. Б.Колесніков підкреслив, що третій блок не обов`язково повинен бути включений в малий пакет документів, він може стати надалі частиною великого пакету.

Депутат повідомив також, що сьогодні в ході засідання робочої групи з підготовки до проведення дострокових парламентських виборів обговорюються декілька законопроектів, зокрема, про статус народних депутатів. Коли буде закінчено обговорення цього закону, робоча група приступить до обговорення законопроекту про дисципліну народних депутатів, "фактично, це закон про імперативний мандат", який внесла на розгляд робочої групи лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

"Я не думаю, що сьогодні закінчиться обговорення законів. І ще невідомо, чи продовжиться засідання робочої групи завтра. Це залежить від того, як вони домовляться сьогодні", - сказав Б.Колесніков. Він також повідомив, що прем`єр-міністр поїхав на зустріч до Президента для того, щоб вручити дорожню карту, розроблену коаліцією.

Б.Колесніков також підкреслив, що Кабінет міністрів на сьогодні дає гарантію того, що до 1 вересня буде створений реєстр виборців. "Тоді 6 вересня, припустимо, Президент підписує указ про дострокові вибори, а 28 жовтня проходять вибори. Все розписано до секунди", - сказав депутат, додавши, що опозицію це не влаштовує.

РБК-Україна