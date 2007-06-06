Регіонали на осінь готують «екстраординарні або неординарні заходи»?

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко під час прес-конференції в Севастополі заявив: «Якщо хтось вважає, що конфлікт врегульований, то він глибоко помиляється; конфлікт тільки починає розгорятися», повідомляє прес-служба ПР.

Депутат-регіонал так бачить розвиток ситуації: «Вибори відбулися, ми розуміємо, що вибори не змінять ситуацію в «плюс» або «мінус», за великим рахунком. Далі які дії? Сторона, яка програла, не приймає свої мандати. І тоді, за Конституцією, Верховна Рада України, дійсно, не буде сформована на дві третини. Що після цього повинно відбутися? З одного боку, після позачергових виборів рік парламент не розпускається, з іншого боку, парламент не сформований. Які після цього ще раз вибори потрібно проводити? Я вже не говорю про норму явки в 50%. Тому йдемо в дуже складний шлях, по дуже серйозній трясовині, яка може всю Україну перетворити на дуже серйозне болото».

«Чим все це закінчиться? Ну, в першу чергу, мабуть, народ має сам визначатися в цій ситуації і зробити свої висновки, як далі нам робити», - відзначив парламентарій. В той же час депутат не виключає, що «може, на осінь доведеться приймати якісь екстраординарні або неординарні заходи, скажімо, непередбачені Конституцією: збирати чи то народне віче, або Новгородське віче.

Ну, тому що неможливо Президента відправити у відставку, ми не маємо нормативних документів в цій частині. Неможливо відправити до відставки тих депутатів, які вибрані, тому що у них повноваження зберігаються, і неможливо примусити людей, які обрані, але опинилися в меншині, отримати ці депутатські мандати».

За словами В. Колесніченко, єдине, що його «радує - під час всього цього конфлікту Уряд продовжує працювати. Тому що за Конституцією Уряд може відправити у відставку тільки Верховна Рада».