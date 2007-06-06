Томенко: Президент не повинен виступати з неоднозначними ініціативами

Заступник голови Верховної Ради України 5-го скликання Микола ТОМЕНКО переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не повинен виступати з ініціативами на кшталт створення Музею радянської окупації, оскільки це не сприймається більшістю населення України. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ТОМЕНКА, «Президент, на моє глибоке переконання, не має права виступати з такою ініціативою. Така ініціатива не сприймається однозначно більшістю населення».М.ТОМЕНКО.

На думку М.ТОМЕНКА, Президент має ініціювати проекти, які підтримуються більш як двома третинами населення.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що «Меморіал» має право відкрити Музей радянської окупації, оскільки це громадська організація і має достатньо серйозних доказів.

На думку М.ТОМЕНКА, політичні хвилі навколо «Меморіалу» зараз виникають через те, що з цією ініціативою виступив Президент.

М.ТОМЕНКО вважає, що Президенту краще було б виступити з пропозицією до ряду ЗМІ створити цикл передач про історію УПА, партизанів й інші неоднозначні історичні події, щоб «народ міг розібратись, а не указом визначати скільки і де встановлювати пам’ятників».

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився за створення в Україні Музею радянської окупації після відвідин подібного музею в Тбілісі.

3 червня товариство "Меморіал" імені Василя Стуса відкрило в Києві "Музей радянської окупації". В основу музею покладена експозиція "Забуттю не підлягає: хроніка комуністичної інквізиції 1917-1991 рр.". Тут представлені копії документів, фотографії, особисті речі політв`язнів і жертв терору.

Водночас, як повідомив «5-й канал», звістку про створення музею сприйнято в Україні неоднозначно. "Співробітники музею нарікають про погрози на свою адресу. На сайт товариства "Меморіал" уже здійснено хакерську атаку”, - зазначає «5-й канал».