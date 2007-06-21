Медведчук сподівається прилаштувати своїх людей у список “Регіонів”

На дострокових виборах до парламенту верхівка СДПУ(о) зробить ставку на Партію регіонів. Про це пише Українська правда. Але, оскільки донецькі відмовилися створювати блок, зауважує видання, есдеки сподіваються потрапити в список на правах безпартійних. Хоча це створює ризик "розмивання" партії, але іншого вибору, щоб зберегти вплив на політику, в них немає.

Українська правда з посиланням на власні джерела в керівництві СДПУ(о) повідомляє, що до прохідної частини Партії регіонів Медведчук сподівається пропхати “шість-сім соціал-демократів: Нестора Шуфрича, Михайла Папієва, Леоніда Кравчука, Володимира Зайця, Юхима Фікса, Ігоря Шурму, і, можливо, Івана Різака. Останній ризикує сісти в тюрму 12 років, тому депутатський імунітет потрібен йому зараз найбільше”.

УП нагадує, що попри поразку 2006 року, ці люди переважно влаштувалися при новій владі. “Шуфрич і Папієв працюють міністрами в уряді Януковича, Шурма став заступником мера Харкова з охорони здоров`я і соціальних питань.

Фікс у Верховній Раді Криму очолює фракцію "Солідарність", до якої входять чотири депутати, а Заєць керує управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій у Києві”.

Втім, джерела УП в штабі Партії регіонів заявляють, що есдеки розіграли собі зайвий апетит. Вони можуть розраховувати на два – максимум три місця в списку – для Шуфрича, Папієва і Кравчука.

Останній потрібен Партії регіонів, оскільки він може сприяти їхній публічній реабілітації, як екс-президент вже робив для Медведчука і Суркіса в 1990-х. Але одним з vip-агітаторів Януковича, як це було у 2004-му Кравчук вже не буде, переконані джерела. Зараз штаб Колесникова займає обережну позицію, оскільки Кравчук у них асоціюється з негараздами перших років незалежності та може викликати недовіру у виборців.