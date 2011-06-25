США занепокоєні переслідуванням лідерів опозиції в України

Державний департамент США занепокоєний з приводу переслідування лідерів опозиції в України, що має «ознаки політичної мотивації”.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, текст якої наводить видання “Kyiv Post”.

“Сполученим Штатам Америки відомо про початок судового процесу проти колишньої прем`єрки Юлії ТИМОШЕНКО, через що є необхідним повторити про наше занепокоєння з приводу переслідування лідерів опозиції України, що мають ознаки політичної мотивації”, - підкреслили в Держдепі США.

В заяві зазначається, що “коли вище керівництво опозиції є об`єктом переслідувань, які не можна порівняти за розмахом з тими, що відбуваються по відношенню до інших політиків, це створює враження про наявність політичних мотивів”.

“Ми закликаємо уряд України утриматись від дій, що створюють таке враження, та підривають верховенство права в Україні”, - підкреслюється в заяві.

Держдепартамент США зазначає, що й далі буде “пильно стежити за перебігом суду та слідчих дій проти Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиційних лідерів”.