Соціаліст Волга: ми критикуватимем «Регіони», якщо підемо на вибори самі

Народний депутат V скликання від СПУ Василь ВОЛГА вважає, що Соцпартія повинна прагнути до створення єдиного коаліційного блоку на позачергових парламентських виборах.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

На запитання про те, що соціалісти нібито шантажують Партію регіонів, вимагаючи від прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА повноцінного представництва у блоці або гарантій того, що на Південному сході за СПУ проголосує така кількість людей, яка забезпечить прохідний бар`єр, а інакше соціалісти вийдуть з коаліції і уряд піде у відставку, В.ВОЛГА відповів: “Я не беру участі в переговорах, де обговорюються подібного роду аспекти. Більше того, я зараз дуже незручний керівництву Соцпартії. Тому що моя позиція така: ми повинні прагнути до створення єдиного коаліційного блоку на цих виборах”.

«Якщо вже ми не змогли утримати ситуацію, борючись за конституційність процесів, тоді на ці вибори ми повинні йти єдиним блоком. Олександр МОРОЗ вважає, що ми повинні йти на вибори самостійно. Я боюся, що тоді почнеться війна за голоси, одна сила дискредитуватиме іншу”, - сказав В.ВОЛГА.

Що стосується згаданих переговорів, то “на політичному полі використовуються всі допустимі і недопустимі прийоми. Якщо для СПУ використання такого прийому принесе користь, а значить, і користь виборцям, – те це не просто можливо, ми зобов`язані пускати в хід цей аргумент. Я б на місці МОРОЗА використовував усі можливі інструменти”, - додав він.

В.ВОЛГА також погодився з тим, що його “недолюблюють” у СПУ за те, що він не завжди погоджує свою позицію з позицією керівництва. “Так, - сказав він, - є такий момент. Але я підкреслю, що це прояв внутріпартійної боротьби і внутріпартійної демократії. Мені здається, є ряд серйозних недоліків в роботі нинішнього керівництва СПУ, що вимагає серйозної ревізії і повернення до соціал-демократичних основ. Я говорю це відкрито, це не всім подобається, мене критикують”.

Крім того, В.ВОЛГА виступає за те, щоб виборча кампанія СПУ була змінена і за формою, і за змістом.

“Минулого разу це були соціальні речі. СПУ ходила ремонтувати замки в дверях, фарбувала вікна громадянам, розбиралася з жеками. Людям не пояснювали основ соціал-демократії, але допомагали "нахиляти" жеки. Громадяни вже не голосуватимуть за замки в дверях, а за ідеї. Я зараз відстоюю ідею другої державної мови”, - сказав він.

“Регіонали” відмовилися від цього, маючи всі можливості для реалізації. Ми використовуватимемо критику «Регіонів», якщо підемо на вибори самостійно. В обов`язковому порядку ми пригадаємо формулювання «людина праці». Ми захищаємо не бідних і скривджених, а людей праці. 14 мільйонів чоловік в Україні створюють внутрішній валовий продукт. З 14-ти мільйонів вісім – це ті люди, які створюють безпосередній продукт, ще шість мільйонів працює у сфері обслуговування. Ці люди утримують 45-мільйонну країну. І ми повинні захищати людину праці. Ми піднімемо законопроект МОРОЗА про погодинну оплату праці і мій законопроект про підпорядкування НБУ парламенту. Таке підпорядкування дасть можливість реалізувати закон МОРОЗА і збільшити мінімальну зарплату в чотири рази”, - заявив В.ВОЛГА.

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