Адвокат Цушка: інформація про інфаркт — ”суцільна маячня”

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко йде на поправку і вже 9 липня може повернутися до Києва. Про це "Сєгодня" розповіла друг сім`ї міністра адвокат Тетяна Монтян. Вчора низка ЗМІ опублікували інформацію, що у міністра був повторний інфаркт, через який дата його повернення з клініки в Германії відкладалася. За словами Монтян, інформація про інфаркт — це "суцільна маячня".

"У Василя Петровича періодично бувають напади, і лікарі говорять, що це нормальний перебіг реабілітації. Він мав ще 26 червня повертатися до Києва, але потім у нього знову був напад, і в цю суботу, 30 червня, теж повторився напад, але це не інфаркти ніякі, це просто нісенітниця". За її словами, міністр налаштований 9 липня прилетіти до Києва на колегію МВС.

Як розповів "Сєгодня" соціаліст Євгеній Філіндаш, Василь Цушко в Германії вже встиг змінити кілька клінік, але його стан як і раніше залишається нестабільним. "Я з ним спілкувався в середу вранці, він тримається, але після суботнього нападу йому то краще, то гірше. Коли остаточно видужає — невідомо", — говорить Філіндаш.

Не думає, що Цушко повернеться до 9 липня, і його перший зам, нині в.о. міністра Михайло Корнієнко. "Ми б дуже хотіли, щоб міністр був присутній на колегії, але, на жаль, поки продовжується планове лікування і це навряд чи дозволить Василю Петровичеві прибути до України 9 липня", — сказав Корнієнко для "Сєгодня".

Газета нагадує, що міністр внутрішніх справ був госпіталізований з діагнозом "інфаркт міокарду" 26 травня. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я Цушко на реанімаційному літаку був доправлений в клініку в Германії, де наступного дня його прооперували. Соратники Цушка по соцпартії, а також Тетяна Монтян заявили про можливе отруєння міністра. Також вони заявляли, що незадовго до погіршення здоров`я Цушку погрожував особисто Віктор Ющенко. У секретаріаті президента ці звинувачення заперечують і називають їх провокаціями.