Поставити прапор України з ніг на голову: і буде вам щастя?

Нардеп ВР V сликання Олег Антіпов зареєстрував у Верховній Раді законопроект за номером 4002, яким пропонується... реорганізувати державний прапор України. “Метою прийняття Закону України за цим проектом є визначення еталону Державного Прапору України із зрозумілим патріотичним та життєстверджуючим світовим тлумаченням”, - таке обгрунтування ініціативи нардепа міститься у пояснювальній записці до документу.

Сенс нової законодавчої ініціативи у тому, щоби поміняти місцями жовту та блакитну смуги на державному прапорі.

“Постановою Верховної Ради від 28 січня 1992 року № 2067-XII для Державного Прапора України ухвалено зразок, який використовувався князем Володимиром Хрестителем. Блакитна верхня смуга на прапорі згідно слов’янських традицій символізує Волю, жовта нижня – Мудрість”, - нагадує автор законопроекту.

“Разом з цим, поєднання саме такого розташування кольорів на Державному прапорі України згідно китайських національних вчень трактується як прогресуючий занепад, нещастя (синій колір символізує Небо, а жовтий - Землю). Протилежне розташування цих самих кольорів розуміється як найбільш гармонічне поєднання Неба і Землі, чоловічого і жіночого і має прямо протилежне трактування — Щастя.

Отже, у світосприйнятті більш як одного мільярда населення Землі піднятий над Україною жовто-блакитний прапор, образно кажучи, позначає те місце на планеті, де люди проголосили панування „Закону Занепаду”.

Проектом Закону пропонується затвердити Державний Прапор України таким, що символізує позитивні прагнення країни, а саме: розташування жовтої смуги у верхній частині прапора, блакитної – у нижній. Такий прапор символізуватиме прагнення України до щасливого майбутнього”.

Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради