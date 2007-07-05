Відбудеться телеміст між Києвом і Вашингтоном “НАТО – громада зі спільними цінностями”

17:43, 05 липня 2007
Політика
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16-00 - Відбудеться телеміст Київ – Вашингтон -  “НАТО – громада зі спільними цінностями”,  присвячений 10-й річниці співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом. Організатори – Фонд “Демократичні ініціативи”, Атлантична Рада США, Центр міжнародних стратегічних досліджень США, Посольство України в США та Посольство США в Україні. Учасники -  міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк, Надзвичайний та Повноважний Посол США  в Україні Уільям Тейлор, провідні українські та американські урядовці, народні депутати України, представники неурядового сектору, діячі культури і мистецтв  (Посольство США в Україні, вул. Глибочицька, 4 (Бізнес – центр “Артем”). Потрібна акредитація. Телефон: 581-33-17, dif@dif.org.ua, anna@dif.org.ua.

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