Відбудеться телеміст між Києвом і Вашингтоном “НАТО – громада зі спільними цінностями”

16-00 - Відбудеться телеміст Київ – Вашингтон - “НАТО – громада зі спільними цінностями”, присвячений 10-й річниці співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом. Організатори – Фонд “Демократичні ініціативи”, Атлантична Рада США, Центр міжнародних стратегічних досліджень США, Посольство України в США та Посольство США в Україні. Учасники - міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк, Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Уільям Тейлор, провідні українські та американські урядовці, народні депутати України, представники неурядового сектору, діячі культури і мистецтв (Посольство США в Україні, вул. Глибочицька, 4 (Бізнес – центр “Артем”). Потрібна акредитація. Телефон: 581-33-17, dif@dif.org.ua, anna@dif.org.ua.