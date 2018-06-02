Удар по репутації: Янукович розгубився чи не зважає на позицію Заходу?

Арешт Тимошенко сколихнув світову громадськість. Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра сьогодні в Печерському суді повідомив, що судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Юлії Тимошенко викликає велике занепокоєння в Європі. У МЗС Великобританіїзаявили, що стурбовані арештом Тимошенко. Депутати Європарламентуназивали його «черговою ескалацією політичної помсти». Негайно звільнити екс-прем’єрку закликав уряд США. Таких заяв протягом вихідних було поширено чимало. Водночас, схоже, президент і його оточення не те що дослухатися, а навіть реагувати на них не знають як. Як позначиться на іміджі України та її євроінтеграційних прагненнях ситуація навколо судового процесу й арешту Тимошенко?

З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Олександр Сушко, директор Інституту євроатлантичної співпраці:

РАДНИКИ З ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПОГАНО ІНФОРМУЮТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Це найсерйозніший удар по репутації нашої держави за останні роки. Ув’язнення лідера опозиції, яким би він не був і як би це не обставлялося, є очевидною ознакою дуже серйозних негараздів з верховенством права. Очевидно, що справа шита білими нитками. Ні в кого не залишається сумнівів у політичній природі цієї справи. Це є головним фактором сприйняття справи Тимошенко за кордоном. Немає жодної сторони, яка б вірила в те, що вона має якийсь стосунок до правосуддя.

Безумовно, це дуже серйозний удар по позиціях України у світі.

Що стосується європейської інтеграції, то в кожній країні посилюються позиції скептиків, котрі вважають, що з Україною нині не треба рухатися вперед чи реалізовувати якісь амбітні плани, треба консервувати ситуацію і не давати нам якихось позитивних сигналів. Водночас позиції союзників України в різних країнах ЄС суттєво похитнулися. І надалі лунатимуть голоси тих, хто вважає, що на нинішньому етапі не треба з Україною серйозно говорити про безвізовий режим, про укладання амбітної угоди про асоціацію.

За таких умов постає серйозне запитання: чи погодиться ЄС на підписання такої угоди? Адже Київ розраховував, що вже до кінця поточного року вдасться принаймні її парафувати. Але навіть якщо ЄС піде на парафування й підписання угоди, то є великі сумніви щодо її ратифікації. Адже угода має бути ратифікована і Європарламентом, і парламентами всіх країн ЄС.

Мабуть, зовнішньополітичні радники не в повній мірі інформують президента щодо тієї ціни, яку доведеться заплатити Україні за ці речі. Я знаю, що люди, які радять йому з питань зовнішньої політики, говорять про те, що, незважаючи на всі ці політичні переслідування, усі плани щодо ЄС – угоди про асоціацію, безвізового режиму – просуватимуться, тому можна робити такі речі.

На сьогодні немає запланованого офіційного візиту Януковича до США. Планується поїздка на Генасамблею ООН. Туди навіть диктатори їздять. Це не є візитом державного рівня. Але ми знаємо, що українське керівництво тривалий час намагається влаштувати і офіційний візит до США, і запросити когось зі США до України, бажано президента чи віце-президента. Зрозуміло, що за таких умов цього не може бути.

Загалом набагато важче буде організувати будь-який візит до демократичної країни. А якщо він і буде організований, то пройде під знаком того, що відбувається в Україні. При кожній зустрічі з керівниками демократичних країн, президенту та іншим керівникам України доведеться постійно вислуховувати ті оцінки, які зараз склалися у світі щодо політичних переслідувань в Україні.

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках:

НАЙГОЛОСНІШЕ АПЛОДУВАТИМУТЬ У МОСКВІ

Це очевидний удар по іміджу України. Вперше за останнє десятиріччя (якщо не згадувати Помаранчеву революцію) так об’єднано й однодумно країни висловлюються – що такі речі (арешт Тимошенко) є неприйнятними.

Це емоційне рішення, яке не було достатньо прорахованим. Звідси і такий результат. Мені здається, зважаючи на ситуацію в Україні, влада мала б більш ретельно думати над тими кроками, які робить.

Гадаю, цій ситуації найбільше та найголосніше аплодують у Москві, сподіваючись, що через це наші євроінтеграційні справи почнуть поступово перетворюватися в туман. Це був би найгірший сценарій, який тільки можна уявити.

Ми зараз на порозі підписання угоди про Асоціацію. Угоди для України надзвичайно важливої, бо це буде перший реальний крок до практичної євроінтеграції. І я дуже не хотів би, щоб у європейських країнах поставили на терези з одного боку – євроінтеграцію великої держави, а з другого – конкретну судову справу. Це була б з боку ЄС велика стратегічна помилка. І я сподіваюсь, що такого рішення вони не приймуть.

Хоча в разі, якщо цей наступ на демократію триватиме, то, безумовно, ратифікація угоди про асоціацію в деяких парламентах країн ЄС буде дуже нелегким процесом.

Вважаю, найвищий рівень влади в Україні має сказати своє слово. Але поки що його немає. Чому мовчить Янукович? Я не можу коментувати. То треба звернутися до прес-секретаря Януковича.

Богдан Соколовський, колишній представник президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки:

ЯНУКОВИЧ РОЗУМІЄ, У ЯКУ ХАЛЕПУ ВТРАПИВ

Чому мовчить Янукович? Так йому нічого сказати, він розгублений…

Захід насамперед стурбований українським правосуддям, а не тим, що стоїть за конкретним прізвищем. Адже те, що зараз відбувається навколо судового процесу над Тимошенко, – це фактично дзеркало нашої дійсності.

Звичайно, уся ця ситуація позначиться на іміджі України винятково негативно. Я в суботу спілкувався зі своїми колегами зі Штатів і Європи. Там велике нерозуміння того, що тут відбувається. Це не сприятиме жодному задекларованому наміру.

По-моєму, Янукович у ранзі президента всього не розуміє. Адже все в його руках. Але він розуміє, у яку халепу сам потрапив, і фактично зараз втягується вся держава.

Санкції з боку країн Заходу можуть бути. Думати, що Захід на щось не відважиться, – це була б велика помилка. Виключати не можна нічого. Але було б дуже печально, якби Європа зараз під виглядом протесту призупинила багаторічний процес, спрямований на підписання угоди про асоціацію. Це тільки ускладнить нашу ситуацію.

Ганна Герман, Дарка Чепак

Щоб дізнатися, чому мовчить Янукович, ми також зателефонували до радника президента з гуманітарних питань Ганни Герман, але у відповідь почули: “У мене зараз нарада. Подзвоніть до прес-секретаря Президента”. І поклала слухавку.

Водночас прес-секретар Дарка Чепак сказала, що вже робила заявуз цього приводу минулого тижня. “Наша позиція не міняється – є судовий процес, ми в нього не втручаємося”, – резюмувала вона.

Опитувала Анна Ященко