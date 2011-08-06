Депутат Європарламенту: в ЄС не потрібна така Україна

Депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) назвав арешт колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО «черговою ескалацією політичної помсти» Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це М.ГАЛЕР заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Я вважаю, що це чергова ескалація політичної помсти з боку Віктора ЯНУКОВИЧА. Але навіть в рамках його логіки мислення така міра є повністю непропорційною», - заявив євродепутат.

«Тому я вимагаю негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО», - додав він.

М.ГАЛЕР також відзначив, що європейська орієнтація країни проявляється в реалізації на практиці європейських стандартів верховенства права, а не у вимовлянні красивих слів.

За словами М.ГАЛЕРА, використання державних інститутів для обслуговування цілей своїх політичних прихильників і олігархів не є початком шляху до європейської перспективи.

М.ГАЛЕР наголосив, що для підписання нової угоди, яку зараз обговорюють Україна і ЄС, необхідно, щоб українська влада змінила свою політику.

«ЄС не піде на тісні відносини з країною, в якій силові структури поводяться, як у 90-ті роки…», - підкреслив євродепутат.