Великобританія стурбована арештом Тимошенко

Заступник міністра закордонних справ Великобританії Алістер БЕРТ заявив про стурбованість у зв`язку з арештом в Україні лідера опозиції, колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

"Я був дуже стурбований, коли дізнався про затримання українського опозиційного політика Юлії Тимошенко 5 серпня", - цитує А.БЕРТА пресс-служба партії «Батьківщина»..

За його словами, Великобританія разом з партнерами по Європейському Союзу продовжить уважно відслідковувати перебіг судових процесів над Ю.ТИМОШЕНКО та іншими колишніми міністрами її уряду, а також посадовими особами.

"Я закликаю українську владу дотримуватися високих демократичних стандартів, включаючи повагу прав людини, забезпечення верховенства права і незалежного, прозорого і справедливого судового процесу. Такі передумови для більш тісної інтеграції України з Європейським Союзом", - заявив заступник міністра закордонних справ Великобританії.