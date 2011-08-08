У ЄС задоволені газовим контрактом Тимошенко-Путіна - вони отримали газ
13:24, 08 серпня 2011Політика
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Тейшейра: Європа занепокоєна судом
Судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО викликає велике занепокоєння у Європі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, який відвідав сьогоднішнє засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО.
Він зазначив, що нинішня справа проти Ю.ТИМОШЕНКО порушена у зв’язку з підписанням нею газових договорів з Росією у 2009 році. За його словами, завдяки підписанню цих контрактів було поновлено постачання газу до країн Європи.
Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав, що таким чином було завершено газову кризу і «саме тому нинішня справа є для нас дуже важливою».
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