У ЄС задоволені газовим контрактом Тимошенко-Путіна - вони отримали газ

Судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО викликає велике занепокоєння у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, який відвідав сьогоднішнє засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що нинішня справа проти Ю.ТИМОШЕНКО порушена у зв’язку з підписанням нею газових договорів з Росією у 2009 році. За його словами, завдяки підписанню цих контрактів було поновлено постачання газу до країн Європи.

Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав, що таким чином було завершено газову кризу і «саме тому нинішня справа є для нас дуже важливою».