Уряд США закликає негайно звільнити Тимошенко

20:20, 06 серпня 2011
Політика
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"Події виглядають політично мотивованими"

Уряд США висловив занепокоєння у зв’язку з арештом Юлії ТИМОШЕНКО і закликає українську владу переглянути рішення та негайно її звільнити.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві США у Києві.

«Учорашнє ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО збурило занепокоєння у міжнародній спільноті щодо застосування верховенства права в Україні і ще більше надало подіям вигляду політично мотивованих переслідувань», - зазначається у повідомленні.

«Уряд США поділяє ці занепокоєння і закликає переглянути рішення про ув’язнення пані ТИМОШЕНКО та розглянути її негайне звільнення».

 

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