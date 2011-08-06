Уряд США закликає негайно звільнити Тимошенко

Уряд США висловив занепокоєння у зв’язку з арештом Юлії ТИМОШЕНКО і закликає українську владу переглянути рішення та негайно її звільнити.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві США у Києві.

«Учорашнє ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО збурило занепокоєння у міжнародній спільноті щодо застосування верховенства права в Україні і ще більше надало подіям вигляду політично мотивованих переслідувань», - зазначається у повідомленні.

«Уряд США поділяє ці занепокоєння і закликає переглянути рішення про ув’язнення пані ТИМОШЕНКО та розглянути її негайне звільнення».