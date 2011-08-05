Янукович не знав, що Тимошенко заарештують уже сьогодні

Ніяких заяв з приводу затримання екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наразі не робитиме.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар президента Дарка ЧЕПАК.

"Цю подію він неодноразово коментував. Він (президент), очевидно, не може і не збирається втручатися в судовий процес", - підкреслила прес-секретар.

Д.ЧЕПАК наголосила, що судова влада в Україні є незалежною, то ж ніякого впливу з боку Адміністрації Президента на рішення судді бути не могло. За словами речника Президента, ніхто в АП навіть не прогнозував, що арешт ТИМОШЕНКО відбудеться саме цієї п’ятниці.

Переривати відпустку у зв’язку з подіями В.ЯНУКОВИЧ не збирається.