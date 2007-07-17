Балога назвав імена семи уповноважених спікерів мегаблоку

Керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктор БАЛОГА сьогодні оголосив імена семи уповноважених спікерів цього політичного об’єднання.

Як повідомляє офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, від імені мегаблоку наділені правом робити офіційні заяви та давати коментарі такі політики - Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ПАВЛЕНКО і Борис ТАРАСЮК.

“Решта колег по блоку також будуть виступати як компетентні коментатори, попередньо одержавши відповідний карт-бланш, - зауважив В.БАЛОГА, - “Наша Україна – Народна самооборона” вирішила запровадити жорстку інформаційну дисципліну, аби убезпечити суспільство і ЗМІ від дезорієнтації у тезах і гаслах”.

В.БАЛОГА також наголосив, що не допустить інформаційного різнобою від імені мегаблоку, і нагадав про відповідальність у випадку порушення встановлених правил.

Керівник штабу звернув увагу, що підбір уповноважених спікерів блоку дасть можливість провести якісну і всебічну роз’яснювальну кампанію. “Ми охопимо всі теми – соціальні, внутрішньо- і зовнішньополітичні, правові, оборонні та безпекові. На всі запитання будуть дані об’ємні і зрозумілі відповіді. Блок забезпечить інформаційну відкритість, яка передбачає і доступність спікерів до мас-медіа. Невдовзі відкриється прес-центр, будуть проводитися регулярні брифінги та прес-конференції нашого політичного об’єднання. Не буде відмов спікерів від інтерв’ю, участі у телевізійних і радіопрограмах”, - сказав В.БАЛОГА.

Свою роль в інформаційній політиці мегаблоку В.БАЛОГА визначив як директивну. “Моя функція полягає у командно-штабній роботі. Зрозуміло, з’являтиметься потреба в оголошенні якихось важливих рішень чи ініціатив, які стосуються всього мегаблоку. Такі інформаційні повідомлення робитиме керівництво “Нашої України – Народної самооборони” і штабу цієї політичної сили”, - наголосив керівник штабу блоку.