Затримано одного з лідерів протестів проти НАТО (фото)
Валерій Кауров очолює "Единое отечество"
В Одесі співробітниками міліції за порушення маршруту антинатівського хресного ходу затримано лідера громадської організації «Единое отечество» Валерія КАУРОВА.
|Валерій Кауров, фото 9 травня 2007 р.
Зокрема, після прибуття у Вірменський провулок, який виходить до Військової гавані, де базуються кораблі, що беруть участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз – 2007», учасники акції вирішили продовжити хід по пожвавленій автомагістралі до морського вокзалу. Фактично було перекрито рух транспорту по Приморській вулиці.
В.КАУРОВА затримано за «порушення порядку організації, проведення зборів, вуличних ходів і демонстрацій», згідно з вимогами Адміністративного кодексу України (ст.185 прим.). Суду має винести рішення – призначити затриманому штраф або взяти під варту.
В.КАУРОВ був доставлений в Приморський райвідділ міліції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні центральними вулицями Одеси прихожани місцевих храмів провели черговий антинатівський хресний хід, що почався біля воріт Свято-Пантелеймонівського монастиря. Процесія рухалася під звуки дзвонів з динаміків звукопідсилюючої апаратури, встановленої на спеціальному автомобілі, по Пушкінській і іншим вулицям, перешкоджаючи руху автотранспорту на пожвавлених магістралях. Учасники акції несли «антинатівські» плакати і церковні корогви.
Правоохоронні структури не блокували мітинги і ходи активістів антиукраїнських сил, хоча 5 липня Приморський районний суд Одеси заборонив проведення подібних акцій проти учасників міжнародних навчань «Сі Бриз-2007».