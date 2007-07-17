Затримано одного з лідерів протестів проти НАТО (фото)

В Одесі співробітниками міліції за порушення маршруту антинатівського хресного ходу затримано лідера громадської організації «Единое отечество» Валерія КАУРОВА.

Про це повідомили УНІАН в міськуправлінні міліції, уточнивши, що «згідно з розпорядженням В.КАУРОВА був порушений маршрут антинатівського хресного ходу».

Зокрема, після прибуття у Вірменський провулок, який виходить до Військової гавані, де базуються кораблі, що беруть участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз – 2007», учасники акції вирішили продовжити хід по пожвавленій автомагістралі до морського вокзалу. Фактично було перекрито рух транспорту по Приморській вулиці.

В.КАУРОВА затримано за «порушення порядку організації, проведення зборів, вуличних ходів і демонстрацій», згідно з вимогами Адміністративного кодексу України (ст.185 прим.). Суду має винести рішення – призначити затриманому штраф або взяти під варту.

В.КАУРОВ був доставлений в Приморський райвідділ міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні центральними вулицями Одеси прихожани місцевих храмів провели черговий антинатівський хресний хід, що почався біля воріт Свято-Пантелеймонівського монастиря. Процесія рухалася під звуки дзвонів з динаміків звукопідсилюючої апаратури, встановленої на спеціальному автомобілі, по Пушкінській і іншим вулицям, перешкоджаючи руху автотранспорту на пожвавлених магістралях. Учасники акції несли «антинатівські» плакати і церковні корогви.

Правоохоронні структури не блокували мітинги і ходи активістів антиукраїнських сил, хоча 5 липня Приморський районний суд Одеси заборонив проведення подібних акцій проти учасників міжнародних навчань «Сі Бриз-2007».