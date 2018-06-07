Королевська спустилася в шахту (фоторепортаж)

Народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА обіцяє посилити парламентський контроль над вугільною галуззю.

Про це вона заявила під час зустрічі з шахтарями в місті Свердловську (Луганська обл.)

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, вона в рамках робочої поїздки відвідала державне підприємство «Свердловантрацит». Н.КОРОЛЕВСЬКА спустилася в шахту «Должанська-Капітальна», де на глибині 920 метрів спілкувалася з прохідниками і відповіла на запитання шахтарів. Зокрема, вони просили зробити все, щоб не закривалися шахти і збереглися робочі місця. Голова Комітету ВР пообіцяла посилити парламентський контроль над ситуацією у вугільній галузі і внести необхідні поправки до закону про державно-приватне партнерство. «Я зроблю все для того, щоб пільги для шахтарів не скоротилися, чиновники почали виконувати Закон України про престижність шахтарської праці і у вугільну галузь прийшов стабільний і соціально орієнтований інвестор, який зможе змінити обличчя Донбасу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету розповіла шахтарям про те, що прийнятий рік тому за її ініціативою закон про державно-приватне партнерство (ДПП) дасть змогу не лише зберегти робочі місця, а й дасть поштовх модернізації вугільних шахт, розвитку інфраструктури, посилить менеджмент на підприємствах, що в результаті приведе до підвищення зарплати і поліпшення умов праці шахтарів.

«Для того, щоб усе це стало можливим, нам необхідно врахувати досвід раніше приватизованих підприємств і ретельніше виписувати умови укладання договорів між державою як власником з одного боку і приватним інвестором з другого. Особливу увагу слід приділити питанням безпеки праці шахтарів, гарантій виплати заробітної плати, підтримці в належному стані всієї необхідної інфраструктури – лікарень, гуртожитків, котельних. Усьому тому, що називається соціальною відповідальністю бізнесу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик нагадала, що однією з перших її законодавчих ініціатив у Верховній Раді став закон про престижність шахтарської праці. За час дії закону середньомісячна зарплата на підприємствах зросла до 5007 грн., що майже вдвічі більше, ніж у середньому по країні. Зростання середньомісячної заробітної плати на вугільних держпідприємствах склало 248%. Ставка податку для шахтарів знижена до 10% від заробітної плати та інших доходів. Середня пенсія шахтарів зросла до 2 422 грн.

«На жаль, зараз цей закон не виконується сповна. Уряд не виплачує передбачених законом надбавок до шахтарських зарплат, шахтарям не виділяють землю, котру їм мають виділяти згідно із законом. Незважаючи на те, що я сама заклала цю норму в закон, членам сімей шахтарів, які загинули на виробництві, не дають житло. Чиновники відвертаються від сімей загиблих шахтарів. Не була розроблена і затверджена соціальна програма підтримки сім`ї кожного шахтаря, що постраждав на виробництві», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Фото УНІАН