Суд над Луценком: свідок розповів, як оформляли на роботу водіїв міністрів

Вовк вкотре не звільняє Луценка з-під варти і навіть не відпускає його до лікарні, водночас черговий свідок-працівник МВС відмовляється від свідчень проти екс-міністра… Знову в центрі уваги – печінка

Сьогоднішнє судове засідання у справі Юрія Луценка починається з клопотання адвоката Олексія Баганця. Він від імені захисту просить Печерський суд звільнити колишнього міністра з-під варти.

Баганець, ґрунтуючись на останніх результатах обстежень медичної комісії, заявляє, що, крім уже відомих хвороб, лікарі виявили в Луценка нові, пов’язані зі зменшенням вмісту в крові лейкоцитів і тромбоцитів.

– Хвороби мого підзахисного продовжують прогресувати, і стан його здоров`я на сьогодні є критичним… Перебування Луценка в СІЗО ставить під загрозу його життя, – підкреслює адвокат.

– Адвокат Баганець вчергове намагається ввести суд в оману, – заявляє прокурор Віктор Клименко. – Я вважаю, що результати обстеження медичною комісією Луценка не дають підстав стверджувати, що в нього наявні такі хвороби, які виключають його утримання в умовах СІЗО. Тому прошу відхилити клопотання адвоката Баганця як незаконне й необґрунтоване.

– Комісія у висновку ніде не діагностувала, що в Луценка підтверджується діагноз цироз печінки, – додає прокурор Антон Зінченко.

– А ви бачили цей діагноз, Зінченку? – не витримує дружина Луценка Ірина.

– Я хочу, щоб ця весела гоп-компанія (три прокурори, які підтримують звинувачення. – Авт.) надала документи, якими вони обґрунтовують свою позицію про мій стан здоров`я… Я не розумію, чому в суді звучать голослівні звинувачення “кваліфікованих спеціалістів” по моїй хворобі – працівників ГПУ. На чому вони ґрунтуються? – обурюється Юрій Луценко.

– Юрій Віталійович, зараз та стадія, на якій ви маєте висловити свою думку щодо клопотання з боку вашого захисту, – миролюбно промовляє суддя Сергій Вовк до Луценка, намагаючись зупинити перепалку.

– Тобто будемо вважати, що прокуратура як завжди збрехала, не ґрунтуючись ні на яких документах? – риторично запитує екс-міністр суддю. – Цитування мого діагнозу і його розголошення є скоєнням злочину, і вони це чудово розуміють, бо, як мишки, затихли зараз. Всупереч чинному законодавству матеріали цих медичних комісій є доступними не тільки для мене і моїх адвокатів, а вже й до Генпрокуратури…

Екс-міністр сьогодні особливо іронічний і саркастичний. А буквально вчора виповнилося 9 місяців, як його тримають у тюрмі.

Колишній міністр внутрішніх справ розповідає і про умови в СІЗО, і про своїх “сусідів”, які підозрюються у скоєнні убивств і зґвалтувань. А один з них – убивця міліціонера.

– Я, як і всі, сиджу в камері з діркою замість туалету в підлозі, покритою грибочком, з залізними нарами, з цеглинами ще царського виробництва, зі складаним столом і таким самим стільцем. 9 метрів бетонного мішка, – розказує Луценко. – Не я перший, не я останній. Є гірший варіант, коли утримані жінки з тримісячним немовлям віддають свою дитинку з коляскою, яку вигулює персонал. І це нікого не хвилює… Бо мати має право один раз вийти подихати повітрям… У СІЗО №13 знаходиться 100 чоловік з відкритою формою туберкульозу, чоловік 100 носіїв СНІДу – це тільки те, що відкрито виявлено і документально оформлено. У СІЗО №13 знаходиться маса людей без жодних підстав. Одній людині за злочин максимум світить 10 років, а вона вже 9 років у тюрмі й не може дочекатися рішення суду… Я прекрасно розумію рамки будь-якого українського суду й ступінь його залежності від влади… Я не заперечую проти задоволення клопотання, але не вірю… Якщо все ж такої команди (звільнити. – Авт.) не надійшло, давайте продовжимо засідання й заслухаємо ще двох свідків, які розкажуть, як їх примушували дати свідчення.

Суд іде до нарадчої кімнати вирішувати долю екс-міністра.

Син Луценка Олександр разом з мамою підходять до тата, показують на телефоні відео з їхнім собакою. Екс-міністр посміхається.

– Він, як йде по вулиці, люди розступаються, – розповідає Ірина Степанівна про свого вихованця, додаючи, якби знали, що такий величезний виросте – не взяли б.

Сьогодні підтримати Луценка, окрім родини, прийшли і нардепи (Кириленко, Гримчак, Стецьків, Доній, Ар’єв), і дипломати.

Поки суддів нема, екс-міністр перекидається з ними кількома словами.

– Коли бюджет будуть ділити, хай не Феофанію краще фінансують, а СІЗО, – посміхаючись каже він Стецьківу.

– Їм знадобиться, – відповідає той, чим викликає схвальний сміх у залі.

Та сміятися доводиться недовго. Служителі Феміди, з’явившись у залі, заявляють, що клопотання адвокатів про звільнення Луценка з-під варти через погіршення стану здоров`я безпідставне. Окремою постановою суд зобов`язує керівництво Лук’янівського СІЗО в місячний термін забезпечити Луценку медичне обстеження за межами слідчого ізолятора.

У відповідь Баганець заявляє інше клопотання – про госпіталізацію Луценка “у відповідну спеціалізовану медичну установу”.

– Адвокат посилається на матеріали, яких немає у справі. Він перебирає на себе функції медичних працівників, – каже Клименко, додаючи, що у висновках, які має у своєму розпорядженні сторона обвинувачення, взагалі не сказано про необхідність госпіталізації екс-міністра.

Ірина Луценко нагадує суду сумну історію Василя Джарти, якому лікували виразку шлунку, а в нього був рак. І німецькі лікарі на 4-й стадії онкозахворювання вже нічим не змогли допомогти…

Юрій Луценко заявляє, що більше не проситиме суд ні про зміну йому міри запобіжного заходу, ні про лікування.

– Я нічого ні в кого просити не хочу – ні зміни запобіжного заходу, ні госпіталізації… Я вважаю, іде все за запланованим владою графіком.

Вовк спочатку радиться з суддями на місці. Але хвилин за 5 вирішує таки йти до нарадчої кімнати. І через півгодини знову відмовляє в задоволенні клопотання з мотивацією, що організація надання медичної допомоги підсудному не вимагає втручання суду, а є обов`язком адміністрації СІЗО.

Свідок відмовляється свідчити проти

Вовк постановляє продовжити допит свідків.

У залі з’являється колишній заступник начальника кадрового забезпечення Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України Микола Сорока. Він свідчить за епізодом щодо неправомірного працевлаштування водія Луценка Леоніда Приступлюка.

Сорока заявляє, що оформлення Приступлюка в департамент відбувалося без жодних порушень. І дізнався, що той працюватиме водієм міністра від свого керівника – начальника департаменту Олексія Прилипка, коли готував наказ на працевлаштування Приступлюка.

– Будь-яких вказівок про призначення Приступлюка на конкретну посаду ані Луценко, ані треті особи не надавали… Я думаю, що йому (міністру) навіть невідомо було, що такий підрозділ (мається на увазі – департамент розвідувально-пошукової діяльності. – Авт.) є, – каже Сорока.

– Практично всі водії попередніх міністрів внутрішніх справ працювали у нашому департаменті – і водії Кравченка, і Білоконя. Це пов’язано з професійною діяльністю, і більше нічого, – зазначає свідок.

Він пояснює, оскільки міністр внутрішніх справ має відвідувати різні підрозділи відомства, в тому числі секретні, його водій також повинен мати доступ до державної таємниці. І додає, що в департаменті розвідувально-пошукової діяльності МВС немає посад водіїв чи інших посад, крім начальницьких, а є лише посади «оперуповноважений» і «перший уповноважений», які можуть займатися різними видами діяльності.

Водночас, за словами Сороки, під час допиту на досудовому слідстві він не казав, що Луценко нібито особисто давав вказівки працевлаштувати Приступлюка.

– Як ви можете пояснити, чому ви з кожним допитом (а вас допитували чотири рази) все більше “згадували”, що вказівку терміново оформити на роботу Прситуплюка особисто давав вам Луценко? – запитує свідка Олексій Баганець.

– Луценко? Я такої відповіді не надавав. Такого не може бути. Особисто Луценко мені такої вказівки не давав… Це було припущення. Міністр внутрішніх справ міг дати вказівку Курку.

– Чи давали ви покази під час допиту в прокуратурі, що з приходом Луценка на посаду міністра він почав «чистку кадрів», почав призначати на посаду людей з кола близьких осіб?

– Це не мої слова, – запевняє Сорока.

– Це вже третє свідчення за сфальшованими протоколами Генпрокуратури, – робить ремарку Луценко.

Але прокурори все одно не згодні, що свідок Сорока під час допиту на судовому засіданні відмовився від своїх показів, наданих під час досудового слідства.

– Я б не сказав, що він відмовився від своїх свідчень, він їх трактував сьогодні в іншій площині. І, скажімо так, певні свої свідчення він дав не так категорично, як робив це на стадії досудового слідства, – каже Дмитро Лобань по закінченні засідання.

На його думку, зміни в показах пов’язані з тим, що з моменту допитів Сороки на стадії досудового слідства минув рік.

– Свідок підтвердив, що умислу Луценка щодо заволодіння чужим майном шляхом призначення Приступлюка на посаду водія не було, – каже пресі Баганець. – Така склалася практика, що всіх водіїв міністра й заступників міністра призначали виключно з оперативних працівників, які мають доступ до державної таємниці. Інакше не можна. Міністр виконує специфічну діяльність. У нього не може бути водія, який не є офіцером і не допущений до роботи з державними таємними документами.

Далі буде…

Анна Ященко