Коли українці зможуть дізнатися, про що домовилися Янукович і Медведєв?

Для реалізації вересневих домовленостей під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА та прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА будуть проведені додаткові консультації.

Про це в інтерв’ю 5-у каналу заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

"Наш Президент, який проводив ці переговори, чітко впродовж місяця доводить одну зрозумілу думку - нам потрібно знаходити домовленість, яка б відповідала розумінню рівності у відносинах між двома державами, нашій взаємній зацікавленості, щоб ці відносини базувалися на перспективі" - сказав міністр. За словами К.ГРИЩЕНКА, під час переговорів йшлося про те, аби всі сторони Росія, Україна та ЄС були задоволені досягнутими домовленостями. "Деталі мають бути додатково відпрацьовані. І ми маємо найближчим часом провести низку додаткових переговорів з тим, щоб винести той результат на публічне обговорення", - додав К.ГРИЩЕНКО.