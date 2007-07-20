Секретаріат Президента знає про небезпеку у 5 районах, прилеглих до аварії

Секретаріат Президента України критикує те, що від населення приховують реальний рівень небезпеки внаслідок техногенної аварії у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР зауважив, що, за інформацією Секретаріату, сьогодні по п’яти районах, прилеглих до місця аварії, є питання щодо стану води, повітря, продуктів харчування.

За словами В.БОНДАРЯ, необхідно здійснити ретельні аналізи проб грунту, повітря, води, продуктів харчування і дати людям чітку відповідь щодо їхньої безпеки. До завершення експертизи людей потрібно забезпечити водою, ліками, продуктами харчування і навіть передбачити корм для худоби.

«Але до сьогоднішнього дня ми не побачили чіткої політики у цьому питанні», - сказав В.БОНДАР.

Щодо загрози для всієї України попередні аналізи показують, що її немає, принаймні, що стосується повітря, зауважив він, додавши, що стосовно підземних вод також потрібно здійснити геодезичну експертизу, подивитись на мапах, як розповсюджуються підземні води по цій території, і дати остаточну відповідь.

«На жаль, ми не бачили цього з боку МНС, ми бачимо лише заходи, коли дехто пив воду чи ще щось робив. Я думаю, краще було б підняти карти і дати чітку відповідь, на якій глибині знаходяться підземні води і який ареал їхнього розповсюдження», - зазначив В.БОНДАР.

Він висловив сподівання, що за наслідками сьогоднішньої наради під головуванням Президента будуть дані чіткі відповіді на ці та інші запитання.