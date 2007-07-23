Янукович змусить міністрів припнути язика

Члени Кабінету міністрів не можуть діяти всупереч позиції Кабінету міністрів, оприлюднювати без згоди прем’єр-міністра будь-яку інформацію про перебіг засідання уряду та оцінку позицій, які висловлюються іншими членами Кабміну на засіданнях.

Про це йдеться у затвердженому Кабінетом міністрів регламенті його діяльності.

Документом також передбачається, що міністри забезпечують єдність Кабінету міністрів та несуть відповідно до закону солідарну відповідальність за результати діяльності уряду як колегіального органу виконавчої влади і особисто несуть політичну відповідальність за стан справ у дорученій сфері державного управління.

Згідно з регламентом, члени Кабінету міністрів забезпечують узгодження та координованість своїх дій під час реалізації державної політики. Міністр, визнаючи домінуючу компетенцію інших міністрів у дорученій сфері державного управління і не допускаючи втручання у сферу їх відповідальності, не може ініціювати перед Кабінетом міністрів установлення завдання іншому міністру, якщо для вирішення питання ним не було проведено спільних нарад, робочих зустрічей, консультацій тощо.