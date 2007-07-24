Червоненко ледь не згорів на кільцевих автогонках у Литві (додані фото)

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО був на волосину від смертельної небезпеки, виходячи на старт як пілот на тренувальному етапі міжнародних кільцевих автогонок - «Omnitel 1003km Grand Prix» у Литві.

Як передає кореспондент УНІАН, Є.ЧЕРВОНЕНКО повинен був змінити за кермом автомобіля «Опель Астра Силует» іншого учасника українсько-литовсько-латвійської команди Дейвідаса ХОСІНУСА. За десять секунд до зміни машина загорілася через несправність у системі подачі палива.

«Я вже стояв у зоні сервісу, готовий змінити Дейвідаса, коли машина вийшла з-за повороту й раптово спалахнула. Рятувальні служби й ми з Олександром САЛЮКОМ, моїм другом і товаришем по команді, кинулися до неї. Пілота вдалося врятувати. Завдяки комбінезону, що не згорає, й підшоломнику в нього обгоріли тільки вії й трохи лоб», - розповів агентству Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Не зважаючи на аварію, українсько-литовсько-латвійський екіпаж у складі українців Є.ЧЕРВОНЕНКА, О.САЛЮКА, литовців Сауліса ГЕРДАУСКАСА і Д.ХОСІНУСА, латиша Раймодса КІЄСІЛСА вирішив не скасовувати свою участь у гонці. Замість згорілої машини, за домовленістю з «Рено Вільямс Моторс спорт», інтернаціональному екіпажу буде надано новий «Рено Меган Силует».

Автомобіль, за словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, вже доставляється з Парижа, завтра він буде у Паланзі. Гонки починаються в суботу.

Гран-прі в Паланзі – специфічна й престижна гонка, найбільш масштабна, популярна й дорога в усій Східній Європі. Гонки проходять вулицями міста, довжина траси - 1003 кілометри, кожен екіпаж проходить 331 коло. Машини за класом наближаються до автомобілів, що беруть участь у змаганнях «Формули-1».

Щорічно до Литви з`їжджаються десятки команд із Латвії, Фінляндії, Бельгії, Росії, Франції, Швеції, Німеччини. Україна бере участь вперше.

Є.ЧЕРВОНЕНКО виступав у професійних гонках до 1991 року як штурман, у ролі пілота виступає вперше.