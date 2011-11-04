Могильов каже, що новітній Довбуш забиратиме майно у багатих бютівців

Сьогодні під час Години запитань до уряду в парламенті міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА, серед іншого, розпитували про нібито масову закупівлю зброю українцями.

У відповідь на запитання народного депутата Дмитра ШЛЕМКА (фракція "БЮТ-Батьківщина"), чи не знайшла міліція після заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про підготовку збройного повстання «в Карпатах якогось новітнього Довбуша, який хоче забирати награбоване в багатих і ділитися з бідними», міністр внутрішніх справ сказав: «Багатих у вашій фракції немає? Мабуть, у цих багатих і будуть забирати їх майно».