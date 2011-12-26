Тимошенко: безбожність і злочинність режиму постали ясно

Екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає,що світова спільнота нарешті усвідомила сутність чинної влади України.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Ю.ТИМОШЕНКО листі екс-прем'єра з Лук'янівської в’язниці, написаному на свято Різдва.

"Певною мірою, заспокоює цього Різдва те, що я знаю: всі театральні декорації впали, безбожність, жорстокість та злочинність авторитарного режиму, який сьогодні править у Києві, нарешті постали перед українцями і світом у зрозумілому світлі. Всі дізналися, що удаване прагнення європейського майбутнього цього режиму є обманом. Всі побачили, що при владі перебувають клептократи. Зневага режиму до Конституції та верховенства права тепер є незаперечними", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, завдяки цьому українці можуть відчувати, що тепер "у цій своїй біді не самі". "Біль полегшується тим, що нашими проблемами та труднощами щиро переймається Європа і весь світ. Щоденні утиски, придушення ЗМІ, вимагання хабарів та руйнування бізнесу: все це робить державна мафія на кордоні з Європою. Але тепер європейські друзі осягнули всю зухвалу ницість режиму, з яким вони змушені мати справу", - переконана екс-прем'єр.

"Вірю, що з цим демократична європейська спільнота миритися не буде, а українці у своїй боротьбі будуть сильними та не самотніми", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому екс-прем'єр зазначає, що не є знавцем питань віри та духовних цінностей, а є просто віруючою людиною, яка не сприймає того, що "існування є результатом випадкового космічного катаклізму".

"Лише віра в те, що наше життя має значення, що наші рішення повинні оцінюватися з точки зору їх морального змісту, допоможуть нам в Україні і будь-де в іншому місці знайти вихід з цього нещастя, в якому опинилася Україна за два попередніх роки. В наших силах повернути собі та зміцнити знову наші свободи та наше суспільство, не самотужки, а об’єднавши наші українські сили з однодумцями у всьому світі. Ми це зможемо. Я знаю", - переконує Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас екс-прем'єр зазначила, що цього Різдва попросить свою родину та друзів не хвилюватися за себе. "Як сказала Анна Ахматова "Я жива в цій могилі". Справді, знаю, що більше жива ніж люди, які ув’язнили мене тут. Різдво – час, що може позначити новий початок для всіх нас".