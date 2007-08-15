Янукович зібрався у відпустку: буде казати правду, але в рамках закону

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір взяти невелику відпустку для участі в агітаційній виборчій кампанії Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я деякий невеликий час на це витрачу, адже я законослухняний громадянин і, безперечно, не можу не займатися агітацією, коли йдеться про майбутнє держави, і не сказати людям правду, але в рамках закону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду підкреслив, що він має намір написати офіційну заяву про відпустку.

«Я проведу кілька таких заходів (агітаційних – УНІАН), а решту часу працюватиму в Кабінеті міністрів, тому що треба готуватися до зими, треба готувати бюджет, треба з 1 вересня платити пенсіонерам підвищену пенсію, стипендії студентам, заробітну плату лікарям, учителям», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд виконає всі соціальні програми.

Разом з тим прем`єр-міністр не уточнив орієнтовних термінів своєї відпустки.

«Поки що в мої плани входить виконання всіх заходів по забезпеченню життєдіяльності країни. Це, повірте, головне, це мій обов`язок, я до цього ставлюся відповідально», - зазначив він.

«Що стосується передвиборної кампанії, люди вже визначилися. Я мало вірю в те, що щось зміниться від того, що хтось щось нове вигадуватиме. Наша політика відома. Ми завжди про це говорили. Але для того, щоб мене не звинуватили мої однопартійці, що я не брав участі в передвиборній кампанії, я в деякі регіони поїду в рамках передвиборної кампанії і зустрінуся з виборцями. Це я теж зроблю, і це мій обов`язок як лідера партії», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.