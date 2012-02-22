Путін заявляє, що Росія не має наміру йти з Криму

Росія не має наміру виводити з Криму Чорноморський флот, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, повідомляє РІА «Новости».

«Ми не збираємося йти з Криму, - сказав В.Путін. - Для цього є всі підстави, маю на увазі, що ми підписали з Україною відповідну міждержавну угоду про перебування нашого флоту в Криму».

В.ПУТІН назвав цю угоду «унікальною» в частині вартості базування Чорноморського флоту в Україні. Він нагадав, що згідно з документом Росія капіталізує знижку на газ в орендну вартість.

«Там йдеться про мільярди доларів», - уточнив В.ПУТІН, додавши, що таких орендних платежів «ніхто ніде нікому не платить».

«Утім, ми думаємо про те, щоб Чорноморський флот мав можливість базуватися і в російських портах, тому виділили необхідні фінансові кошти на розвиток пункту базування в Новоросійську і його розвиватимемо», - сказав В.ПУТІН.