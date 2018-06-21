Корупційна мораль: кругообіг мільйонів доларів у Верховній Раді

Корупційна мораль: кругообіг мільйонів доларів у Верховній Раді

18:27, 22 лютого 2012
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Уявімо навіть, що Рибаков дав Забзалюку тільки 720 000 гривень, які збирав всією депгрупою. Поділити на 20 членів “Реформ” – виходить по 36 тисяч. Для Рибакова, згідно його декларації, це майже рівноцінно двомісячному доходу. Отака жертва...

Історія з «операцією чікі-пікі» у Верховній Раді триває. Сьогодні стало відомо, що Генпрокуратура не побачила порушення закону в отриманні грошей народним депутатом Романом Забзалюком від голови депгрупи «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова.

Виходить, українське законодавство дозволяє вільний обіг мільйонів доларів у Верховній Раді.

УНІАН намагався з’ясувати, а чи існують взагалі критерії і форми внутрішньопарламентської корупції і що про це каже закон?

ГПУ: перекупка депутатів — не наша компетенція

У листі Забзалюкузаступник Генпрокурора Віктора Занфіров зазначив, що в історії з підкупом депутатів "відсутні будь-які дані, що свідчили б про давання або одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії...".

На майбутнє ГПУ порадила Забзалюку утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу.

Віктор Пшонка
Нагадаємо, нещодавно Генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що розгляд заяв спікера ВР Володимира Литвина та народних депутатів Романа Забзалюка й Ігоря Рибакова щодо підкупу депутатів – не в компетенції ГПУ.

«Це не процесуальна діяльність Генеральної прокуратури - це моральне питання. Всі питання, які є по поверненню боргів, хто кому давав гроші, питання наклепу – по цих питаннях досудового процесуального слідства Генеральна прокуратура не проводить», - каже головний прокурор.

А ось колишній заступник Генпрокурора Олексій Баганець дотримується іншої думки.

- Якщо є звернення голови Верховної Ради про проведення перевірки і про наявність ознак злочину, то ГПУ повинна була згідно вимог статті 97 КПК України організувати перевірку, тобто провести опитування, вилучити необхідні документи і або порушити кримінальну справу, або відмовити. У цій ситуації мова йде про корупцію. І ГПУ повинна була проводити перевірку. Я вважаю, це її обов’язок.

Академік, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького НАНУ Олександр Костенко теж не поділяє точки зору Пшонки.

- Ця історія має серйозне суспільне значення. Згідно з чинним законодавством є кілька способів прокурорського реагування на ці події, - каже фахівець. - Спочатку зробити перевірку, а на підставі неї порушувати кримінальну справу. Це не випадає з компетенції Генпрокуратури відповідно до чинного на сьогодні КПК і закону про прокуратуру. Інша справа, що згідно з законодавством прокурор вирішує питання, керуючись внутрішнім переконанням. Але можна поставити питання про оскарження дій прокурора, є судовий контроль за діями прокурора і прокуратури в цілому. Можна звертатися в інші інстанції з проханням порушити кримінальну справу і надати правову оцінку цій події. Наприклад, в суд.

Адвокат Олександр Плахотнюк теж впевнений, що тут не йдеться лише про моральну складову і цій події потрібно надати правову оцінку.

- Банальне питання: за щось же ці гроші давалися? То це можна спробувати і як хабар розглядати. Тут треба проводити перевірку, слідчі дії і робити висновки.

Мораль чи корупція?

Роман Забзалюк серед своїх однопартійців в залі засідань ВР. Київ, 8 лютого
Відомий адвокат Тетяна Монтян переконана, що вся ця тушканізація і масова перекупка нардепів у парламенті – питання виключно політичної відповідальності.

- А яка тут корупція? Бабло дали за перехід з фракції у фракцію. Хто постраждав? Депутат був - депутат залишився. У якій він фракції - це внутрішні проблеми кожного складу ВР. Тут формально нікому нічого не пришиєш, як би не обурювалися люди.

- А звідки такі шалені гроші на перекупку? – цікавимося думкою адвоката.

- Вибачте, а у нас що хтось в країні цікавиться, звідки взялися у суддів і прокурорів їхні дачі, машини і все решта? Якщо перевіряти, то перевіряти треба всю країну, щоб всі задекларувати, що мають і де взяли. А наші люди на це не згодні. Йдіть запитайте у простого смертного, за які кошти він купив собі квартиру? У нас практично вся країна живе в тіні.

Правознавець і політик Ігор Коліушко переконаний, що явище перекуповування депутатів – це так звана політична корупція, яка неоднозначно може бути кваліфікована в правовій площині.

- Це однозначно мало б тягнути за собою політичну відповідальність, - вважає експерт. - Коли люди зраджують своїм передвиборчим обіцянкам, своїм політичним деклараціям за гроші — в нормальному суспільстві у них не може бути ніякого політичного майбутнього.

А професор Костенко стверджує, що будь-який злочин — це проблема моралі. Але в цій ситуації йдеться не лише про питання моралі.

- Цьому явищу поза всяким сумнівом повинна бути надана правова оцінка. Я як фахівець, як експерт абсолютно впевнений, що ознаки корупційного злочину тут є, - каже академік.

Як Рибаков заради Забзалюка два місяці жив без зарплати

Игорь Рыбаков
З приходом до влади Віктор Янукович взявся за корупцію.

“Кричущою проблемою в роботі державної влади є корупція та зловживання повноваженнями. Посади в управлінській вертикалі часто перетворюються на приватні годівниці для чиновників”, - віщав гарант. 

У квітні 2011 року був прийнятий закон “Про засади запобігання і протидії корупції”. У цьому документі чітко написано, що суб’єкти, як здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, це зокрема Президент, Кабмін і… Генпрокурор.

Але Пшонці як борцю з корупцією чомусь не цікаво, звідки Рибаков взяв 450 тисяч доларів? Чи вони задекларовані як його прибуток, чи ні? Якщо то були не його гроші, то хто їх йому дав і де ті особи їх взяли?

Згідно з декларацією Рибаковавід 17 квітня 2011 року його місячний дохід становить не більше 2,5 тисячі доларів. Задекларована загальна сума сукупного доходу – 243 190 грн. (з них матеріальної допомоги – 34 850 грн.) І окрім зарплати в Рибакова – ніяких фінансових надходжень. Жодного долара, гривні чи євро в банку. Жодного цінного папірця. Щоправда нардеп задекларував 4 автівки, а також прогулянкову баржу, гідроцикл і катери. Утримання автогідропарку йому мабуть півзарплати коштує…

До речі, Рибаков стверджує,  що сума у 3,6 млн. грн. (стільки БЮТ передав «Охматдиту» і нібито саме стільки одержав Забзалюк від Рибакова за перехід у «Реформи заради майбутнього») у 5 разів більша за ту, яку депутати фракції зібрали на лікування Забзалюка.

Уявімо навіть, що Рибаков правий і він дав Забзалюку тільки 720 000 гривень, які збирав всією депгрупою. Поділити на 20 членів “Реформ” – виходить по 36 тисяч з людини. Для Рибакова – це майже рівноцінно двомісячному доходу. Отака жертва. Хоча є ще один цікавий нюанс... Тарас Чорновіл, наприклад, зізнався, що до нього за грішми для Забзалюка ніхто і не звертався. І він може бути не одним таким...

На персональному сайті Рибакова зазначено: “Депутатська група «Реформи заради майбутнього» всебічно підтримує докорінні реформи у всіх сферах політичного, економічного та суспільного життя країни, успішно розпочаті Президентом України Віктором Януковичем та його урядом”.

 І от скажіть, як така віддана Президенту людина може викликати підозри у Генпрокурора?

Ми також поцікавилися в Інституті держави і права ім. Корецького, що каже український закон про явище перекупівлі депутатів? 

- Закон каже, що це злочин, - зазначає пан Костенко. - У кримінальному кодексі є статті щодо одержання хабара №368 і щодо давання хабара №369. Якби я був прокурором, то я б досліджував, чи є тут з ознаки з одного боку давання хабара, а з іншого боку – одержання. Ці ознаки абсолютно чітко прописані. Тут треба досліджувати ще такі злочинні дії як провокація хабара. Це теж підлягає перевірці і оцінці. Щоправда, є один нюанс. Депутати - це не звичайні громадяни, вони користуються імунітетом. Це певною мірою ускладнює цей процес. Але це не значить, що дорога закрита.

Анна Ященко

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