Корупційна мораль: кругообіг мільйонів доларів у Верховній Раді

Історія з «операцією чікі-пікі» у Верховній Раді триває. Сьогодні стало відомо, що Генпрокуратура не побачила порушення закону в отриманні грошей народним депутатом Романом Забзалюком від голови депгрупи «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова.

Виходить, українське законодавство дозволяє вільний обіг мільйонів доларів у Верховній Раді.

УНІАН намагався з’ясувати, а чи існують взагалі критерії і форми внутрішньопарламентської корупції і що про це каже закон?

ГПУ: перекупка депутатів — не наша компетенція

У листі Забзалюкузаступник Генпрокурора Віктора Занфіров зазначив, що в історії з підкупом депутатів "відсутні будь-які дані, що свідчили б про давання або одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії...".

На майбутнє ГПУ порадила Забзалюку утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу.

Нагадаємо, нещодавно Генпрокурор Віктор Пшонка заявив , що розгляд заяв спікера ВР Володимира Литвина та народних депутатів Романа Забзалюка й Ігоря Рибакова щодо підкупу депутатів – не в компетенції ГПУ.

«Це не процесуальна діяльність Генеральної прокуратури - це моральне питання. Всі питання, які є по поверненню боргів, хто кому давав гроші, питання наклепу – по цих питаннях досудового процесуального слідства Генеральна прокуратура не проводить», - каже головний прокурор.

А ось колишній заступник Генпрокурора Олексій Баганець дотримується іншої думки.

- Якщо є звернення голови Верховної Ради про проведення перевірки і про наявність ознак злочину, то ГПУ повинна була згідно вимог статті 97 КПК України організувати перевірку, тобто провести опитування, вилучити необхідні документи і або порушити кримінальну справу, або відмовити. У цій ситуації мова йде про корупцію. І ГПУ повинна була проводити перевірку. Я вважаю, це її обов’язок.

Академік, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького НАНУ Олександр Костенко теж не поділяє точки зору Пшонки.

- Ця історія має серйозне суспільне значення. Згідно з чинним законодавством є кілька способів прокурорського реагування на ці події, - каже фахівець. - Спочатку зробити перевірку, а на підставі неї порушувати кримінальну справу. Це не випадає з компетенції Генпрокуратури відповідно до чинного на сьогодні КПК і закону про прокуратуру. Інша справа, що згідно з законодавством прокурор вирішує питання, керуючись внутрішнім переконанням. Але можна поставити питання про оскарження дій прокурора, є судовий контроль за діями прокурора і прокуратури в цілому. Можна звертатися в інші інстанції з проханням порушити кримінальну справу і надати правову оцінку цій події. Наприклад, в суд.

Адвокат Олександр Плахотнюк теж впевнений, що тут не йдеться лише про моральну складову і цій події потрібно надати правову оцінку.

- Банальне питання: за щось же ці гроші давалися? То це можна спробувати і як хабар розглядати. Тут треба проводити перевірку, слідчі дії і робити висновки.

Мораль чи корупція?

Відомий адвокат Тетяна Монтян переконана, що вся ця тушканізація і масова перекупка нардепів у парламенті – питання виключно політичної відповідальності.

- А яка тут корупція? Бабло дали за перехід з фракції у фракцію. Хто постраждав? Депутат був - депутат залишився. У якій він фракції - це внутрішні проблеми кожного складу ВР. Тут формально нікому нічого не пришиєш, як би не обурювалися люди.

- А звідки такі шалені гроші на перекупку? – цікавимося думкою адвоката.

- Вибачте, а у нас що хтось в країні цікавиться, звідки взялися у суддів і прокурорів їхні дачі, машини і все решта? Якщо перевіряти, то перевіряти треба всю країну, щоб всі задекларувати, що мають і де взяли. А наші люди на це не згодні. Йдіть запитайте у простого смертного, за які кошти він купив собі квартиру? У нас практично вся країна живе в тіні.

Правознавець і політик Ігор Коліушко переконаний, що явище перекуповування депутатів – це так звана політична корупція, яка неоднозначно може бути кваліфікована в правовій площині.

- Це однозначно мало б тягнути за собою політичну відповідальність, - вважає експерт. - Коли люди зраджують своїм передвиборчим обіцянкам, своїм політичним деклараціям за гроші — в нормальному суспільстві у них не може бути ніякого політичного майбутнього.

А професор Костенко стверджує, що будь-який злочин — це проблема моралі. Але в цій ситуації йдеться не лише про питання моралі.

- Цьому явищу поза всяким сумнівом повинна бути надана правова оцінка. Я як фахівець, як експерт абсолютно впевнений, що ознаки корупційного злочину тут є, - каже академік.

Як Рибаков заради Забзалюка два місяці жив без зарплати

З приходом до влади Віктор Янукович взявся за корупцію.

“Кричущою проблемою в роботі державної влади є корупція та зловживання повноваженнями. Посади в управлінській вертикалі часто перетворюються на приватні годівниці для чиновників”, - віщав гарант.

У квітні 2011 року був прийнятий закон “Про засади запобігання і протидії корупції”. У цьому документі чітко написано, що суб’єкти, як здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, це зокрема Президент, Кабмін і… Генпрокурор.

Але Пшонці як борцю з корупцією чомусь не цікаво, звідки Рибаков взяв 450 тисяч доларів? Чи вони задекларовані як його прибуток, чи ні? Якщо то були не його гроші, то хто їх йому дав і де ті особи їх взяли?

Згідно з декларацією Рибаковавід 17 квітня 2011 року його місячний дохід становить не більше 2,5 тисячі доларів. Задекларована загальна сума сукупного доходу – 243 190 грн. (з них матеріальної допомоги – 34 850 грн.) І окрім зарплати в Рибакова – ніяких фінансових надходжень. Жодного долара, гривні чи євро в банку. Жодного цінного папірця. Щоправда нардеп задекларував 4 автівки, а також прогулянкову баржу, гідроцикл і катери. Утримання автогідропарку йому мабуть півзарплати коштує…

До речі, Рибаков стверджує, що сума у 3,6 млн. грн. (стільки БЮТ передав «Охматдиту» і нібито саме стільки одержав Забзалюк від Рибакова за перехід у «Реформи заради майбутнього») у 5 разів більша за ту, яку депутати фракції зібрали на лікування Забзалюка.

Уявімо навіть, що Рибаков правий і він дав Забзалюку тільки 720 000 гривень, які збирав всією депгрупою. Поділити на 20 членів “Реформ” – виходить по 36 тисяч з людини. Для Рибакова – це майже рівноцінно двомісячному доходу. Отака жертва. Хоча є ще один цікавий нюанс... Тарас Чорновіл, наприклад, зізнався, що до нього за грішми для Забзалюка ніхто і не звертався. І він може бути не одним таким...

На персональному сайті Рибакова зазначено: “Депутатська група «Реформи заради майбутнього» всебічно підтримує докорінні реформи у всіх сферах політичного, економічного та суспільного життя країни, успішно розпочаті Президентом України Віктором Януковичем та його урядом”.

І от скажіть, як така віддана Президенту людина може викликати підозри у Генпрокурора?

Ми також поцікавилися в Інституті держави і права ім. Корецького, що каже український закон про явище перекупівлі депутатів?

- Закон каже, що це злочин, - зазначає пан Костенко. - У кримінальному кодексі є статті щодо одержання хабара №368 і щодо давання хабара №369. Якби я був прокурором, то я б досліджував, чи є тут з ознаки з одного боку давання хабара, а з іншого боку – одержання. Ці ознаки абсолютно чітко прописані. Тут треба досліджувати ще такі злочинні дії як провокація хабара. Це теж підлягає перевірці і оцінці. Щоправда, є один нюанс. Депутати - це не звичайні громадяни, вони користуються імунітетом. Це певною мірою ускладнює цей процес. Але це не значить, що дорога закрита.

Анна Ященко