Генпрокуратура подякувала Забзалюку за громадянський вчинок (документ)

Генеральна прокуратура не побачила порушення закону в отриманні грошей народним депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ від голови депгрупи «Реформи заради майбутнього» Ігоря РИБАКОВА.

Про це йдеться в листі ГПУ на адресу Р.ЗАБЗАЛЮКА, фотокопію якого розміщено на сайті «Української правди» .

"У ваших заявах, оголошених у засобах масової інформації та скерованій до Генеральної прокуратури, стверджується про нібито отримання Вами особисто та іншими особами коштів за вихід зі складу депутатської групи (фракції)...", - зазначили у відомстві.

"Водночас відсутні будь-які дані, що свідчили б про давання або одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії...", - йдеться у листі за підписом заступника генпрокурора Віктора ЗАНФІРОВА.

На думку ГПУ, таким чином, ці дії не підпадають під статтю 368,369 КК України.

"Таким чином Вами наведено факти політичної діяльності у Верховній Раді", - вважає В.ЗАНФІРОВ.

"Даних щодо тиску, інших фактів перешкоджання діяльності як народного депутата України Ви не вказували", - додав заступник генпрокурора.

"Разом з тим ви заявили, що вчиняли вищевказані дії за завданням керівництва депутатської фракції "БЮТ-Батьківщина" та відповідної політичної партії. Аналіз Ваших заяв з цього приводу свідчить, що Ви свідомо створили обставини для отримання грошових коштів з метою викриття особи, що їх передала", - вказав В.ЗАНФІРОВ.

Відтак ГПУ порадила Р.ЗАБЗАЛЮКУ відповідно до закону про статус народного депутата утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу.

Водночас Генеральна прокуратура подякувала Р.ЗАБЗАЛЮКУ за "громадянський вчинок - повідомлення в офіційно установленому порядку до правоохоронного органу про участь у протиправних діяннях" та сподівається на подальшу співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.