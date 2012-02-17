Пшонка: Розгляд заяв Литвина та Забзалюка щодо підкупу депутатів – не в компетенції ГПУ

Подані до Генеральної прокуратури України головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, народними депутатами Ігорем РИБАКОВИМ та Романом ЗАБЗАЛЮКОМ заяви щодо ймовірного підкупу депутатів не перебувають у компетенції Генпрокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Дніпропетровську повідомив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«У Генеральній прокуратурі України дійсно зареєстровані ці заяви. Ми практично підготували відповідь Р.ЗАБЗАЛЮКУ, яка буде надіслана йому сьогодні», - сказав генеральний прокурор.

За словами В.ПШОНКИ, і Р.ЗАБЗАЛЮКУ, і В.ЛИТВИНУ, й І.РИБАКОВУ Генпрокуратура підготує відповіді в однаковій площині.

«Це не процесуальна діяльність Генеральної прокуратури - це моральне питання. Всі питання, які є по поверненню боргів, хто кому давав гроші, питання наклепу – по цих питаннях досудового процесуального слідства Генеральна прокуратура не проводить», - заявив В.ПШОНКА.

За його словами, Р.ЗАБЗАЛЮК, В.ЛИТВИН та І.РИБАКОВ можуть звернутися до суду.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.

9 лютого голова Верховної Ради В.ЛИТВИН звернувся до генпрокурора та голови парламентського Комітету з питань Регламенту Володимира МАКЕЄНКА з проханням надати правову оцінку інформації про начебто оборудки у стінах Верховної Ради, пов’язані з перекуповуванням депутатів, та провести відповідне розслідування.

10 лютого Р.ЗАБЗАЛЮК також звернувся до В.ПШОНКИ з офіційною заявою "про незаконні дії з боку представників окремих політичних сил, що направлені на порушення виборчих прав громадян України".

"Так, представниками депутатської фракції "Реформи заради майбутнього", зокрема її керівництвом, вчиняються завідомо незаконні дії, які направлені на фальсифікацію результатів виборів до Верховної Ради України, які, відповідно до ст. 77 Конституції України повинні відбутися 28 жовтня 2012 року", - написав у своїй заяві Р. ЗАБЗАЛЮК.

При цьому депутат заявив, що цей факт підтверджується аудіозаписом, зробленим ним під час розмови з головою депутатської фракції "Реформи заради майбутнього" Ігорем РИБАКОВИМ.

"Даним аудіозаписом чітко підтверджено факт того, що на сьогодні мають місце непоодинокі випадки виплати винагород у надзвичайно великих розмірах (близько 500 тис. дол.) народним депутатам України при переході з однієї фракції до іншої", - наголошував Р.ЗАБЗАЛЮК.

Він просив Генеральну прокуратуру здійснити перевірку дотримання чинного законодавства народними депутатами при виплаті зазначених вище сум, а також встановити законність джерел отримання ними таких коштів.

Крім того, Р.ЗАБЗАЛЮК просив ГПУ вжити заходів прокурорського реагування щодо "недопущення завідомо незаконних дій з фальсифікації виборів народних депутатів, що мають відбутися 28 жовтня".