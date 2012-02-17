У Рибакова тішаться, що «шахрай Забзалюк» накинув дітям грошей від себе

Народні депутати з фракції «Реформи заради майбутнього» раді, що зібрані на лікування депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА гроші передано в Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Про це заявив народний депутат України, лідер фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Ми вимагали повідомити до десятої ранку понеділка, куди конкретно бютівські провокатори передадуть ці гроші - і відразу ж КОЖЕМ’ЯКІН зробив заяву, повідомивши про те, що гроші передадуть хворим дітям. Ми дали два дні на оприлюднення конкретних лікарень, куди саме будуть перераховані гроші, і в БЮТ відразу ж озвучили адресата – «ОХМАТДИТ», - заявив І.РИБАКОВ.

Депутат додав, що він особисто і фракція «Реформи заради майбутнього» раді, що їхні гроші все-таки підуть на лікування. «Власне, для цієї мети ми їх і збирали», - сказав І.РИБАКОВ.

«Ми також задоволені, - зазначив він, - що сума, яку одержав «ОХМАТДИТ», у п`ять разів більша за ту, яку депутати нашої фракції зібрали на лікування цього шахрая ЗАБЗАЛЮКА. Переконаний, що добровільно «бютівці» ніколи б не пожертвували таку величезну суму на лікування хворих дітей, якби самі не закрутили цю брудну історію, яку вони гордо іменують спецоперацією».

«Але нема лиха без добра: завдяки депутатам фракції «Реформи заради майбутнього» хворі діти з усієї України одержать необхідне їм лікування», - сказав І.РИБАКОВ.

«Я і мої колеги по фракції «Реформи заради майбутнього» з любов`ю в серці віддаємо гроші, зібрані нами, дітям. Нехай вони підуть, на славу Божу, на зцілення. Навіть те, що кошти ці було одержано в результаті брудної афери, не перешкодить, ми переконані, вилікувати багато український дітей, які потребують цього», - резюмував лідер фракції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, фракція "БЮТ-Батьківщина" передала Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 3,6 млн. грн., які, як стверджують у фракції, нібито одержав народний депутат України Р.ЗАБЗАЛЮК від лідера групи «Реформи заради майбутнього» І.РИБАКОВА за перехід з опозиційної фракції до цієї групи.