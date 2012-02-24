Адвокат Луценка каже, що позов відхилили через технічну помилку

Федеральний суд округу Колумбія відхилив позов Юрія Луценка до генпрокурора Віктора Пшонки, його першого заступника Рената Кузьміна та інших співробітників прокуратури через технічну помилку.

Про це заявляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Володимир Ар'єв, цитуючи адвоката Луценка Кена МакКалліона.

За словами адвоката, у зв'язку з адміністративною помилкою, він не був повідомлений в електронному вигляді (або поштою) про рішення суду подати звіт по справі Луценка.

"Ми говорили з клерком суду і адміністративні проблеми будуть виправлені сьогодні", - сказав адвокат МакКалліон.

"Тепер ми будемо отримувати електронні (електронною поштою) повідомлення з суду, і будемо подавати сьогодні клопотання про поновлення позову, який ми очікуємо, буде надано за рішенням суду", - додав адвокат.

В якості альтернативи, адвокат запропонував "повторно подати скаргу сьогодні, але відчуваю, що було б краще, щоб суд відновив існуючі скарги поточного індексу/реєстраційного номеру".

"Доказ інформування відповідачів також буде поданий", - підсумував МакКалліон.

Як відомо, в п'ятницю суд Федерального округу Колумбія відхилив позов Юрія Луценка до генпрокурора Віктора Пшонки, його першого заступника Рената Кузьміна та інших співробітників прокуратури.

Українська правда