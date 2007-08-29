У Партії Регіонів вважають, що БЮТ плюнув в обличчя пресі

Побиття фотокореспондента «Сегодня» є своєрідним проявом БЮТівської «демократії».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку сьогодні висловила депутат Верховної Ради п`ятого скликання, перший заступник голови парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО.

«Днями вся Україна дізналася про дійсне обличчя БЮТівської «демократії»: в Одесі активістами блоку імені ТИМОШЕНКО побито фотокореспондента газети «Сегодня» Олександра ЛЕСИКА. Побито при виконанні службових обов`язків. Побито після того, як «посмів» зняти компрометуючі БЮТ моменти підготовки їх мітингу. Обурює не те, що керівництво БЮТ не кинулося приструнити своїх активістів в Одесі і не вибачилося перед газетою. Обурює те, що БЮТ назвав це «підступами ворогів»!», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Представник Партії регіонів розцінює такі дії БЮТ, як «плювок в обличчя українській пресі». «Подібний плювок від БЮТ вже не перший. Вінницька газета «Подольская заря» впродовж року просить захисту від Бютівського місцевого царя, який систематично знищує видання і воює з головним редактором. Ні ТИМОШЕНКО, ні ТОМЕНКО, ні ШЕВЧЕНКО (який, до речі, керував парламентським Комітетом зі свободи слова), ні будь-хто інший взагалі не звернули на це уваги і до цього дня», - пояснила вона.

О.БОНДАРЕНКО не виключає, що в наступному парламентському скликанні квоту на керівництво Комітетом зі свободи слова також буде надано БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, газета «Сегодня» опублікувала матеріал про те, що 26 серпня в Одесі близько 22.30 було побито фотокореспондента одеської редакції «Сегодня» О.ЛЕСИКА. За даними газети, О.ЛЕСИК за завданням редакції робив фоторепортаж з мітингу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Мітинг проходив на стадіоні «Спартак» в Одесі. За даними «Сегодня», Приморський РВВС Одеси зареєстрував заяву за фактом хуліганських дій проти співробітника газети «Сегодня». О.ЛЕСИК також додав до заяви медичну довідку про одержані під час побиття травми.

БЮТ спростував інформацію про побиття фотокореспондента газети "Сегодня" 26 серпня увечері в Одесі представниками блоку.

"Ми зателефонували до нашого Одеського виборчого штабу і з`ясували, що ніякого побиття журналіста газети "Сегодня" не було”, - повідомили в прес-службі БЮТ. При цьому зазначили, що ця інформація “не відповідає дійсності".

БЮТ розцінює подібну інформацію як провокацію з боку Партії регіонів. "Це - провокація Партії регіонів проти візиту Юлії ТИМОШЕНКО на схід і південь України, оскільки, за останніми даними, рівень підтримки БЮТ значно зріс. Очевидно, саме зростання підтримки Ю.Тимошенко дратувало Партію регіонів і вони вдалися до таких заходів”, - вважає прес-служба БЮТ.