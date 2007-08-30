Кириленко: Заборгованість вчителям зросла вдвічі на фоні красивих діаграм

Голова Політради Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА фінансує освіту по залишковому принципу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, на прес-конференції в Полтаві В.КИРИЛЕНКО зазначив: “Ще до травня-червня більшість освітянських програм, які закладені в бюджет на цей рік, було профінансовано урядом лише на 23-70%. Крім того, за останні місяці відмічено подвійне зростання заборгованості із зарплат та інших виплат вчителям. За офіційними даними Держкомстату, заборгованість по зарплаті в освіті лише за липень зросла удвічі, до 2,2 млн. гривень. Кількість освітян, яким держава заборгувала, збільшилася на 42%».

Голова політради блоку зазначив, що «понад чверть працюючих освітян не отримували зарплати понад трьох місяців».

В.КИРИЛЕНКО також відзначив, що збільшення заборгованості вчителям відбувається на фоні переможних реляцій Партії регіонів про зростання ВВП та показу красив діаграм по телебаченню.

“Ми переконані, що і освіта, і наука мають фінансуватися на рівні не менше 2% від ВВП. Також необхідно відновити фундаментальні наукові дослідження, запровадити нових прогресивних форм оцінки знань, посилити соціальний захист та збільшити зарплати вчителям і викладачам”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.