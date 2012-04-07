Яценюк не здивується, якщо зміни до законодавства внесуть «під самі вибори»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

А.Яценюк нагадав, що в Конституційному Суді України є подання щодо неконституційності норми про одночасне балотування кандидатом і в партійному списку, і в мажоритарному окрузі.

А.Яценюк прогнозує, що «КС, скоріш за все, вийде за межі цього конституційного подання і напише те, що їм написали в Адміністрації Президента, тому вони будуть змінювати статті закону таким чином, щоб максимально убезпечити для себе можливість сфальшувати вибори».

Він вважає, що зміни до законодавства можуть бути внесені «під самі вибори», коли влада побачить, що програє виборчу кампанію.

«Я думаю, що Януковичу дуже чітко пояснили в Сеулі, чим це безпосередньо, персонально для нього може закінчитись», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що рішення Конституційного Суду, яке було днями ухвалено з приводу однієї із норм закону про вибори народних депутатів, призвело до того, що, по суті, «Адміністрацією Президента Януковича зірвано виборчий процес», оскільки ЦВК до 10 квітня не зможе остаточно визначитися щодо розподілу виборчих округів.

А.Яценюк підкреслив, що не можна недооцінювати «режим Януковича». «Вони будуть боротися до останнього патрона, бо вони борються не за країну, вони борються за себе, за свої статки, за свої сім’ї і за своє виживання», - зазначив він.

А.Яценюк наголосив, що опозиція не братиме участь у внесенні змін до закону про вибори народних депутатів, якщо такі зміни вноситимуться у Верховній Раді України.