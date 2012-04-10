У Польщі влада й опозиція окремо віддають шану жертвам Смоленської катастрофи

Представники польської влади та найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) сьогодні окремо вшановують пам’ять жертв катастрофи урядового літака Ту-154, внаслідок якої два роки тому загинув Президент Польщі Лех Качинський та більша частина еліти PiS.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські урядовці на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском сьогодні вранці віддали шану 96-ти жертвам катастрофи на військовому цвинтарі у Варшаві.

«Біля пам’ятника жертвам Смоленської катастрофи були покладені вінки від родин жертв та органів державної влади. Рівно о 8.41 (час, коли розбився літак) прозвучав твір «Тиша»,- повідомила УНІАН прес-служба польського уряду.

Д.Туск разом з Президентом Польщі Броніславом Коморовським також взяли участь у панахиді за загиблими в авіакатастрофі в одному із костелів польської столиці.

Сьогодні до Смоленська, де також будуть організовані поминальні заходи, прибула польська урядова делегація на чолі з міністром культури Богданом Здруєвським та родичами деяких жертв трагедії.

Партія «Право і справедливість», співзасновником якої був Л.Качинський, організувала кілька заходів, серед яких, крім, панахиди та покладання вінків, «Марш пам’яті». Партія також планує провести конгрес «Польща - Великий Проект», після завершення якого рідний брат-близнюк екс-президента Ярослав Качинський виступить з промовою біля Президентського палацу у Варшаві.

«До сьогодні невідомі причини падіння літака. Нашим обов’язком є пам’ятати про жертв авіакатастрофи. Тому власне й організовуються заходи у Варшаві, де в перші дні після катастрофи зібралося сотні тисяч людей, аби вшанувати пам`ять загиблих на аеродромі «Північний» під Смоленськом», - повідомляє офіційний веб-сайт PiS.

За даними польських ЗМІ, під час церемонії покладання квітів сьогодні вранці біля Президентського палацу зібралися тисячі людей.

Довідка УНІАН. Катастрофа урядового Ту-154 під російським Смоленськом забрала життя 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, котрі разом з Президентом планували вшанувати пам`ять жертв Катинської трагедії. Під час посадки літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

Польща і Росія проводили два окремі розслідування причин катастрофи, але в обох офіційних рапортах головною причиною трагедії названа помилка пілотів.

Російські експерти заявляли про тиск високопосадовців на пілотів, однак це не підтвердили представники польської комісії, котрі частину відповідальності переклали на російських диспетчерів, які повідомляли пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.

6 квітня ц.р. Головна військова прокуратура Польщі продовжила на чергові шість місяців розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

Політики PiS з самого початку розслідування причин Смоленської авіакатастрофи критикували польську владу за те, що вона нібито не намагається встановити справжні обставини трагедії, а доклала всіх зусиль, аби покласти провину лише на пілотів.

PiS створив власну комісію із розслідування причин авіакатастрофи, згідно з висновками якої справжньою причиною падіння літака стали «два вибухи», а не зіткнення із березою.

Генпрокурор Польщі Анджей Серемет у квітні минулого року повідомив, що слідчі не знайшли доказів того, що Смоленська катастрофа була замахом на життя Л.Качинського.