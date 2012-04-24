Першу п'ятірку Партії регіонів буде визначено соцопитуванням

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це сказав народний депутат України, перший заступник голови ПР Володимир Рибак, коментуючи підсумки спільного засідання політради і фракції Партії регіонів.

«31 липня ми плануємо провести XIV з'їзд партії. На з'їзді будуть затверджені списки кандидатів в депутати за багатомандатним виборчим округом, а також за одномандатними округами. Буде дано повноваження політраді ухвалювати відповідні рішення між з'їздами, а також визначені перша п'ятірка і десятка кандидатів у депутати», – повідомив В.Рибак.

За його словами, перша п'ятірка буде сформована після проведення соціологічних досліджень, вивчення підтримки громадянами можливих кандидатів. «Визначимо тих, хто користується найбільшою підтримкою населення. Обнародуємо її на ХІV з'їзді партії», – сказав він.

В.Рибак відзначив, що цьому передуватиме масштабна партійна робота: впродовж травня, червня і липня буде проведено розширені партійні збори за участю депутатів усіх рівнів – первинних, районних, міських і обласних організацій, де буде розглянуто програму партії, обрано делегатів на майбутній з'їзд і вирішено інші внутріпартійні питання», – сказав він.

«Ми сьогодні орієнтуємо всі партійні організації на те, щоб вибори були відкриті, прозорі, чесні і жодна партійна організація не повинна дати привід для сумніву в результаті кампанії. Ми повинні зробити все, щоб вибори пройшли в рамках законодавства, і показати всьому світу, що Україна здатна провести такі вибори», – наголосив В.Рибак.