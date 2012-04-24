Тюремники просять Богатирьову визначити, чи може Тимошенко бути в суді (лист)

09:30, 24 квітня 2012
Політика
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Перший заступник голови Державної пенітенціарної служби С. Сидоренко, який підписав лист, наголошує, що присутність Тимошенко у залі судових засідань є обовязковою.

Державна пенітенціарна служба звернулася до міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової з проханням надати висновок щодо можливості доставки Юлії Тимошенко на засідання суду та, "відповідно, її участі у судовому процесі за медичними показниками".

 

Лист до Богатирьової підписав перший заступник голови ДПСУ
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