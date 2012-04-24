Тюремники просять Богатирьову визначити, чи може Тимошенко бути в суді (лист)
09:30, 24 квітня 2012Політика
987
Перший заступник голови Державної пенітенціарної служби С. Сидоренко, який підписав лист, наголошує, що присутність Тимошенко у залі судових засідань є обовязковою.
|Богатирьова має вирішити, чи може Тимошенко бути в суді
Державна пенітенціарна служба звернулася до міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової з проханням надати висновок щодо можливості доставки Юлії Тимошенко на засідання суду та, "відповідно, її участі у судовому процесі за медичними показниками".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter