Тюремники погрожують позовом адвокатам Тимошенко за брехню про побиття
Керівництво Качанівської колонії спростовує заяви адвоката Сергія Власенка про застосування фізичної сили до його підзахисної Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков повідомив на брифінгу, що в установі прокуратура і пенітенціарна служба проводять перевірку щодо заяв адвокатів та самої Ю.Тимошенко про її побиття.
За його словами, Ю.Тимошенко писала заяву з проханням про надання медичної допомоги в стаціонарі. За рішенням міжнародної медичної комісії, 20 квітня екс-прем’єра перевели у Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці», де вона «від лікування відмовилася», додав І.Ковпащиков.
При цьому він категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко. І.Ковпащиков зазначив, що подібні заяви заважають діяльності колонії, і якщо захисники екс-прем’єра продовжуватимуть розповсюджувати неправдиву інформацію, то керівництво колонії подаватиме позов до них.
За словами начальника сектору охорони здоров’я Управління ДПтС в Харківській області Дмитра Курушина, після прибуття до лікарні Ю.Тимошенко «не пред’являла претензій» і відмовилась пройти медогляд. «На видимих ділянках тіла слідів побиття помічено не було. В колонії вона також відмовилась від медичного огляду», - сказав Д.Курушин.
На запитання журналістів, чи голодує вона як, про це заявляв С.Власенко, І.Ковпащиков зазначив, що голодування – це коли є письмова заява.
Відповідаючи на запитання, як Ю.Тимошенко вивозили з колонії, І.Ковпащиков зазначив, що «сходами їй допомагали йти наші співробітники».
У свою чергу, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін сьогодні на брифінгу повідомив журналістам, що Ю.Тимошенко у своїй заяві щодо подій 20 квітня вказує, що під час доправлення до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові їй заламували руки троє працівників Качанівської виправної колонії.
За словами Г.Тюріна, у своїй заяві Ю.Тимошенко вказує на те, що троє працівників виправного закладу, де екс-прем’єр відбуває покарання, застосовували стосовно неї «міри фізичного впливу».
«Це робітники колонії. Двох вона чітко вказує, оскільки вона знає, хто вони і їх посади, прізвища третього вона не знає, але хто він - вона знає», - сказав прокурор.
Г.Тюрін наголосив, що «прокурорська перевірка не знайшла підтвердження» того, що Ю.Тимошенко били та заламували їй руки та ноги.
За його словами, екс-прем’єрові запропонували медично засвідчити отримані травми, однак вона відмовилася від послуг судово-медичного експерта.
Г.Тюрін зазначив, що Ю.Тимошенко пропонувала працівникам прокуратури оглянути отримані нею пошкодження. Однак, за словами прокурора, у цьому їй було відмовлено, оскільки, відповідно до чинного законодавства, оглядати ув’язнених має право тільки особа однією з ув’язненим статі. «Було запропоновано нею, щоб якісь частини тіла оглянув працівник прокуратури, на що було сказано, що це неможливо», - зазначив він.
Г.Тюрін підкреслив, що Ю.Тимошенко відмовлено в порушенні кримінальної справи через відсутність складу злочину.
Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 20 квітня, Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.
Сьогодні, 24 квітня, захисник С.Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії 20 квітня.
За словами адвоката, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку.