Вишеградська четвірка сьогодні обговорить ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, згідно з повідомленням на сайті Президента Польщі, головною темою зустрічі буде вироблення позиції держав Вишеградської четвірки на запланований на травень саміт НАТО, зокрема, у контексті створюваної США системи протиракетної оборони і можливої реакції на неї Російської Федерації.

"Серед тем словацького саміту будуть відносини Україна-ЄС у контексті внутрішньої ситуації...", - йдеться у повідомлені.

Президенти планують також обговорити відносини Євросоюзу з Росією, питання регіональної та інфраструктурної співпраці, енергетичної безпеки, поєднання газотранспортних систем тощо.

Новообраний Президент Угорщини, яка також входить у Вишеградську четвірку, Янош Адер не братиме участі у дводенному саміті, оскільки офіційно приступить до виконання обов'язків 10 травня.

Замість нього у заході візьме участь посол Угорщини у Словаччині.

Довідка УНІАН. Вишеградська четвірка була створена в 1991 році для координації зусиль з інтеграції держав-членів об’єднання з Європейським Союзом і НАТО.