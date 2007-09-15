Ющенко не закликає голосувати за якусь конкретну політичну силу

Незважаючи на дощ та несприятливі погодні умови, близько п’яти тисяч жителів Дрогобицького району Львівщини сьогодні зібралися на центральній площі Ринок міста Дрогобича на віче за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент України, звертаючись до присутніх на народному вічі, закликав їх “зробити все, щоб вибори відбулися, і прийти на виборчі дільниці”.

“Ці вибори – це вибори курсу держави, а не окремих осіб. Нам слід не помилитися у своєму виборі”, - наголосив у своєму виступі В.ЮЩЕНКО, зокрема, акцентувавши на тому, що він не закликає голосувати за якусь конкретну політичну силу.

Після завершення народного віче, о 14.45, В.ЮЩЕНКО гелікоптером вилетів до Львова, де планує відвідати книжкову виставку-ярмарок “Форум видавців”.